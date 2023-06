Gosens ‘vende’ Sensi: scambio secco in Serie A

By

Senza l’esterno tedesco l’Inter chiama rinforzi in corsia, così Sensi potrebbe fungere da carta jolly per raggiungere il difensore del Monza obiettivo di mercato

La sua prima stagione in nerazzurro è stata marchiata dalla fase conclusiva del lunghissimo infortunio che aveva precedentemente subito quando ancora sotto contratto con l’Atalanta, prima di avere modo di macinare minuti nelle gambe.

Con l’avvento dell’annata seguente, poi, Robin Gosens ha dovuto fare i conti con la presenza di Federico Dimarco lungo la sua stessa corsia, complicando ulteriormente il suo inserimento nei dettami tattici di Simone Inzaghi.

Nonostante le poche presenze accumulate, Gosens ha comunque ricevuto piena fiducia dal proprio allenatore il quale – anche a seguito dell’ennesima batosta fisica alla spalla – ha continuato ad impiegarlo con costanza e dedizione.

La lieve crescita nelle prestazioni dell’esterno sinistro tedesco sono valse anche la chiamata dal responsabile tecnico della Nazionale della ‘Mannschaft’, Hans-Dieter Flick, in vista dei nuovi impegni nelle amichevoli internazionali di fine giugno. Ma ciò di cui farà davvero discutere il calciatore sarà, ancora una volta, il mare del mercato.

Già nella scorsa sessione invernale Gosens aveva stuzzicato l’interesse del Bayer Leverkusen, in quella che sarebbe potuta essere la sua primissima esperienza in Bundesliga da professionista. Questa eventualità potrebbe ripetersi soltanto al soddisfacimento di determinate condizioni dettate dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta e i suoi analisti, ma non prima di aver valutato con attenzione tutte le alternative sul sostituto.

Calciomercato, Gosens resiste sul mercato e l’Inter valuta l’opzione del Monza

Di recente, visti anche i risultati ottenuti dal Monza in campionato, l’Inter è rimasta piacevolmente sorpresa dalla resa a tutta fascia del terzino brasiliano Carlos Augusto.

Quest’ultimo, sondato anche da altre realtà di Serie A, potrebbe essere la soluzione ad ogni guaio di mercato nerazzurro. E Marotta potrebbe anche giocare la carte jolly Stefano Sensi per convincere il collega Adriano Galliani, da sempre in affari con il club di Viale della Liberazione.

Se non fosse che, da parte sua, il Monza preferirebbe monetizzare la cessione di Carlos Augusto senza considerare neppure l’ipotesi di scambio secco. L’Inter avrebbe dunque da valutare la convenienza dell’affare: perdere Gosens per una decina di milioni, investendone altrettanti per un altro calciatore. Tanto vale tenere il primo.