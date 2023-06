Dal Real all’Inter a costo zero: proposta sul tavolo

L’Inter potrebbe star valutando una proposta per concludere un affare a costo zero con un giocatore in partenza dal Real Madrid: ecco cosa potrebbe succedere

Per la prossima stagione, all’Inter serve un attaccante veloce e capace di saltare l’uomo. Quell’attaccante doveva essere Joaquin Correa, ma pare ormai assodato che il Tucu non potrà mai offrire a Simone Inzaghi quelle giocate per cui l’allenatore lo ha voluto a Milano.

Marotta e Ausilio sono chiamati a muoversi sul mercato secondo i soliti paletti: meno si spende, è meglio è. Per questo i dirigenti cercheranno affare a basso costo o a costo zero. L’ultimo nome associato all’Inter è quello di Mariano Diaz, che nei giorni scorsi ha già detto addio al Real Madrid: si libererà a zero a fine mese.

L’agente dell’attaccante dominicano potrebbe provare presto a offrirlo in Italia, e in particolare all’Inter… E quale potrebbe essere la risposta dei nerazzurri? L’impressione è che l’Inter non abbia alcun interesse per il profilo in questione. Tecnicamente, Diaz è forte, ma negli ultimi anni ha sempre deluso e poi non è più un ragazzino e ha pretese d’ingaggio troppo alte.

A costo zero dal Real Madrid: all’Inter non conviene

Diaz ha deluso le attese. Come riserva di Benzema ha fatto poco e niente per il Real Madrid in questi anni. Presentato come un futuro crack (forte dei sedici goal in quarantotto gare col Real Madrid C e delle trentadue reti in quarantaquattro gare nel Castilla), Mariano Diaz doveva crescere come l’erede di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, assicurare goal e assist. E invece…

In ottantaquattro partite, ha fatto dodici goal, nessuno dei quali davvero importante. Marca è stato impietoso: “Non c’era mai stato, nella storia del Madrid, un attaccante che ha avuto così tante stagioni per mostrare le sue qualità, fallendo sempre l’appuntamento“.

Dopo cinque anni nel settore giovanile e sei stagioni in prima squadra, Mariano Diaz ha già deciso di salutare il Real Madrid, senza che nessuno abbia provato a trattenerlo. L’attaccante classe ’93 è stato congedato con un tramite un comunicato ufficiale. Il Real, oltre a esprimere “profonda gratitudine”, nei confronti del calciatore, spiega che né la società né Diaz avevano più voglia di continuare insieme.

In Italia, Diaz piaciucchia a Sarri. E infatti la Lazio ha provato a chiederlo in prestito già quest’inverno. Ma l’operazione ha costi piuttosto alti soprattutto per via dei quasi cinque milioni l’anno che il ragazzo prendeva come ingaggio in Spagna e che ora pretende dalla nuova squadra.

Altri nomi a zero per l’attacco dell’Inter

Non solo per l’ingaggio, l’Inter non sembra interessata al colpo a costo zero dal Real, anche se gli agenti di Diaz vorrebbero accasarlo proprio a Milano o a Torino. L’impressione è che l’ormai ex attaccante dei Blancos potrebbe finire in MLS oppure in Turchia.

Intanto pare allontanarsi un altro colpo a zero per l’attacco. In Francia danno il PSG in vantaggio per Marcus Thuram su tutti gli altri club interessati, mentre in Italia trova spazio la notizia di trattative con il Milan. L’Inter sta invece seguendo la situazione di Alfredo Morelos, di Glascow Rangers, che si libererà a fine mese. Piace anche Jean-Philippe Krasso del Saint-Étienne, anche lui come possibile colpo a zero.

A sorpresa l’Inter potrebbe poi provare a prendere un altro giovane proveniente dal Lille. Si tratta di Timothy Weah. E però il colpo non sarebbe a zero. Ma per i nerazzurri ha senso investire per prendere giovani promesse. Il terzo e ultimo figlio dell’ex calciatore e Presidente della Liberia George Weah è veloce e potente, ma deve un po’ crescere in fase realizzativa.