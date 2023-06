City-Inter, da Lautaro a Calhanoglu: “Gara difficile ma siamo pronti”

Le parole di Darmian, Lautaro e Calhanoglu ospiti della conferenza stampa pre-partita di Manchester City-Inter, finale di Champions League

Tensione, entusiasmo e voglia di compiere l’impresa della vita. In diretta dalla sala stampa dello Stadio Ataturk di Istanbul, il tris di giocatori nerazzurri Matteo Darmian, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu ha analizzato tutte le possibilità che ha l’Inter di giocarsi la finale di Champions League contro il colosso Manchester City alle dipendenze di Pep Guardiola.

L’esterno destro ha aperto la sua analisi facendo riferimento ai tanti scontri del passato: “Ho affrontato il City in Premier League, sarà una partita particolare per me. Loro sono un collettivo con grande qualità, dovremo davvero dare il massimo. Avere un po’ d’ansia dentro è naturale, è una delle tante emozioni che ci portiamo dentro in questo finale di stagione. Siamo in un buon momento, sia fisico che mentale. Ora dobbiamo dimostrare quanto valiamo con il massimo carico di determinazione possibile“, ha aperto Darmian.

“Arriveranno delle fasi della partita in cui dovremo abbassare il baricentro e alzare il pressing. Anche se sarà difficile, noi vogliamo fare del nostro meglio per portare a casa il risultato migliore“, ha poi concluso l’ex United.

Darmian, Lautaro e Calhanoglu unico segreto: “Unità e cuore” contro il City

Passa parola al centravanti argentino Lautaro, simbolo di un’Inter ritrovata anche sotto il profilo meramente realizzativo: “Nel giro di sei mesi ho giocato la Coppa del Mondo e la finale di Champions, che emozione unica. Questa può essere una grande occasione, sono pronto. Per la società, per i tifosi che ci hanno seguito. Ma dobbiamo questo traguardo anche al mister e il suo staff, per il grande lavoro svolto”.

Il numero 10 ha poi affrontato anche la questione tattica: “Il City è un avversario difficile da affrontare, perché hanno tanta qualità a livello individuale. Noi ci siamo preparati bene in allenamento, mancano soltanto gli ultimi dettagli. Giocheremo con personalità e cuore, due ingredienti importanti. Ma non mancherà nemmeno la voglia di vincere, alzare il trofeo. Sprono sempre i miei compagni, abbiamo l’opportunità di portare a casa una soddisfazione così dopo tredici anni“, ha quindi concluso il centravanti.

Infine l’intervento di Hakan Calhanoglu, altro grande protagonista della stagione e simbolo della Nazionale turca. Un centrocampista prezioso, che gioca in casa: “So che il mio popolo mi sosterrà, è un orgoglio essere qui a disputare la finale. Spero di poter alzare davvero la coppa, ma non sarà facile. Solo se ci mettiamo il cuore potremo raggiungere l’obiettivo, siamo anche disposti a soffrire perché siamo consapevoli del loro grande valore“.