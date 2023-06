Offerta da capogiro e addio Inter: tutto su Dimarco

Il forte laterale nerazzurro si è reso uno dei protagonisti di questa stagione. Svelata la posizione dell’Inter e chi vi è ora sulle sue tracce

Federico Dimarco e l’Inter paiono essere diventati ora, a tutti gli effetti, una sola ed unica cosa. Proprio come ammesso da egli stesso in passato, col forte laterale ‘made in Italy’ che dichiarò: “Dentro ho il nerazzurro e basta“, lo stesso classe ’97 ha dimostrato, ancora una volta, di essere diventato uno degli uomini simbolo di questa squadra.

Ai tanti cori rivolti nel recente passato in favore della propria squadra, squadra che ricordiamo appartenere alla sua città natia quale Milano, Federico Dimarco ha saputo come rendersi utile per l’Inter anche in campo.

A testimoniarlo sono proprio i suoi numeri: tabella dalla quale si evince che il classe ’97, in 49 presenze complessive, ha messo a referto 6 reti e 10 assist. Questi i dati raccolti dal milanese DOC: difensore che, con i suoi 4 gol e le 5 assistenze fornite solamente in Serie A, è risultato tra i più prolifici del nostro campionato assieme a Posch e Carlos Augusto, rispettivamente di Bologna e Monza.

Un rendimento del tutto degno di nota il suo, ma con uno sguardo che resta ora rivolto, solo ed esclusivamente, in direzione di Istanbul. Al futuro poi si penserà, anche se lo stesso Dimarco pare non aver alcun dubbio a riguardo, così come l’Inter che si è già fatta un’idea ben precisa a riguardo.

Dimarco lancia la sfida al City: “Sputeremo sangue in campo. Per noi un sogno, per loro un’ossessione”

Tra i tanti protagonisti intervenuti nel corso dell’Inter Media day, giorno in cui i nerazzurri si sono concessi alla stampa, vi è anche Federico Dimarco: calciatore che ha parlato in conferenza a proposito della finale di questa sera contro il Manchester City.

“L’Inter dovrà fare l’Inter: usare il suo orgoglio, la sua forza e credo che così facendo, se faremo l’Inter, potremo toglierci altre soddisfazioni“ – ha esordito.

“Sino ad oggi abbiamo pensato solamente al campionato, come giusto che sia, ma a partire già dagli scorsi giorni abbiamo incominciato a guardare il City capendo come possiamo fargli male”.

“Per tornare da Istanbul senza rimpianti bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Vincere è il sogno di tutti, questo vale anche per il City, ma noi andremo lì per giocarci le nostre carte e fare la nostra partita“.

“Ai tifosi dico di stare tranquilli. Noi daremo tutto in campo e sputeremo sangue. L’Inter del Triplete? Quella era una squadra ancora più forte e più esperta della nostra, noi invece siamo un gruppo più giovane che sta pensando a viversi questo sogno”.

“Inizialmente nessuno credeva in noi, a maggior ragione in un girone del genere contro Bayern e Barcellona, ma abbiamo comunque dimostrato sul campo di esserci meritati questa finale. Per noi è un sogno, per loro un’ossessione“ – ha dichiarato.

“Cosa mi viene in mente se ripenso al mio percorso incominciato sin da bambino qui all’Inter? Beh, di emozioni ne ho tante. Da piccolo, giocando in questa squadra, sogni di arrivare a raggiungere traguardi del genere”.

“Sono contento di quanto fatto sin qui ed ora stiamo pensando solamente a preparare questa gara nel migliore dei modi. Vuol dire che ho lavorato sodo e che me lo sono meritato“.

Vere e proprie parole d’affetto le sue insomma. Ciò non toglie, però, il fatto che tanti e tanti altri club europei restino, tutt’ora, sulle sue tracce. Nel frattempo, la posizione dell’Inter è alquanto chiara.

Calciomercato Inter, Dimarco incedibile per i nerazzurri salvo l’arrivo di qualche offerta shock: la situazione

L’attuale posizione dell’Inter è abbastanza chiara. Dalle parti di Appiano, nessuno è incedibile al difuori di: Barella, Lautaro, Dimarco, per l’appunto, e, verosimilmente, anche Bastoni: calciatori che resteranno a Milano salvo l’arrivo di qualche offerta monstre.

Entrando ancor più nel dettaglio, in questo caso ci soffermiamo su Dimarco, il forte laterale ‘made in Italy’ rimarrà, infatti, alla corte di Simone Inzaghi per un altro anno di tempo, come minimo, ammesso e concesso che, nel corso della prossima estate, non si palesi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ una vera e propria offerta da capogiro.

Queste le intenzioni dell’Inter: società che, ribadiamo, non è disposta a prendere in considerazione una potenziale cessione del classe ’97 se non difronte ad offerte irrifiutabili.

Nel frattempo, sia squadre appartenenti, quest’oggi, alla Liga o alla Premier League – come ad esempio il Newcastle, società che ha da poco strappato il pass per la prossima edizione di Champions e che è pronta a mettere in atto un mercato da urlo – continuano a restare sulle tracce del ‘milanese per eccellenza’. Motivo per cui sta ora, dunque, all’Inter cautelarsi.