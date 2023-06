8 milioni cash: dalla Juve all’Inter, ‘offerta’ sul tavolo

Il suo potenziale approdo in bianconero potrebbe anche saltare in questo modo. La possibilità è quella di vedere l’Inter nell’inserimento delle trattative. Ecco come

Inter e Juve continuano a lavorare costantemente alla programmazione della prossima stagione. Ognuna delle due società appena nominate, infatti, è alla ricerca di nuovi ed ulteriori innesti di spessore: incluso qualcuno che, volendo, potrebbe anche giungere direttamente dall’estero.

Oltre al solo reparto offensivo, un’altra zona di campo che necessita – in entrambi i casi, e senz’alcun ombra di dubbio – di essere puntellata, è sicuramente quella del centrocampo.

Sia Juventus che Inter, non a caso, stanno continuando a guardarsi attorno. Chi per un motivo chi per un altro.

Nel caso dei nerazzurri, infatti, resta da dover delineare ancora appieno la situazione Dumfries: calciatore che sino a poco tempo fa aveva già un piede e mezzo fuori da Appiano ma che ora – dato lo splendido percorso europeo vissuto dai nerazzurri, dal quale proprio questi ultimi hanno fatto registrare un incasso da 101 milioni di euro – la stessa dirigenza interista non è più, necessariamente, obbligata a cedere.

Diverso è sul lato Juve, invece, dove continua a tenere piede la situazione Cuadrado, in scadenza nel 2023.

Proprio per tale motivo, quindi, gli stessi bianconeri hanno recentemente posto sotto i propri radar un profilo che, verosimilmente, rischia di poter essere proposto anche all’Inter. Il suo è un nome tutt’altro che banale.

Calciomercato, la Juve non molla Lucas Vazquez: occhio al pericolo Inter, può venir proposto anche ai nerazzurri

Nonostante la Juventus abbia, in questi ultimissimi giorni, intensificato i colloqui per Lucas Vazquez assieme agli agenti del calciatore, il laterale spagnolo non ha ancora preso alcuna decisione definitiva riguardo il suo futuro: se non quella di dire addio al Real Madrid nel corso della prossima estate.

Ad essere sinceri, infatti, quello del classe ’91 – anche in virtù del suo contratto in scadenza nel 2024 – resta da considerarsi, a tutti gli effetti, un profilo in uscita dai ‘Blancos’: motivo per cui, come già accennato del resto, ad essersi fatta avanti ci ha pensato proprio la Juventus.

Ciò nonostante, però, l’ex Espanyol potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter, visto e considerato la potenziale partenza di Denzel Dumfries al termine di quest’annata, oramai giunta agli sgoccioli finali.

La richiesta che trapela da parte del Real Madrid è di 8 milioni di euro: cifra che, pur aggirandosi al disotto dei 10 milioni, non ingolosisce affatto l’Inter.

Questo, semplicemente per via del fatto che, in caso d’addio dell’olandese, i nerazzurri sono pronti a virare, a quel punto, su un profilo verosimilmente più giovane e che sia in grado di garantire, al tempo stesso, uno stipendio a basso costo.

Motivo per cui, ad oggi, a restare in pole è proprio Tajon Buchanan: momentaneamente in forza al Club Brugge e che, dal canto proprio, beneficia di un ingaggio sui 600 mila euro più bonus. Come costo del cartellino, invece, siamo sui 20-25 milioni di euro.