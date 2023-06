Annuncio ufficiale, dalla Juve all’Inter: soldi e scambio

Il calciatore in questione potrebbe finire da un momento all’altro in direzione Milano. Svelata la papabile proposta in arrivo sul tavolo dell’Inter

Un’altra stagione è volta al termine e questa volta, a differenza degli altri anni, l’annata appena vissuta dalla Juventus è stata del tutto insoddisfacente.

Tralasciando, per un attimo, quel terzo posto a cui la ‘Vecchia Signora’ avrebbe dovuto avere diritto per via dei risultati conseguiti sul campo, ma che non è stato possibile per via dei 10 punti sottratti ai bianconeri per via di tutte quelle questioni di cui tutti quanti noi siamo oramai a conoscenza, è inevitabile dire che la squadra di Massimiliano Allegri ha, certamente, deluso sotto innumerevoli aspetti.

A testimoniarlo, è stata proprio l’uscita anticipata da parte di Danilo e compagni nel proprio girone di Champions League: un raggruppamento, il loro, che era pienamente alla portata della Juventus ma che, ciò nonostante, non ha permesso ai bianconeri di avere la meglio sulle altre tre della classe (dove è peraltro uscita sconfitta contro il Benfica per ben 2 volte e, addirittura, in un’occasione, anche contro il Maccabi Haifa).

A ciò, si aggiunge il fatto che, in maniera abitudinaria, la squadra guidata da Allegri non ha mai e poi mai espresso un calcio all’altezza di quello che era il reale valore dell’intera rosa: motivo per cui il futuro del tecnico livornese resta ancora da approfondire del tutto, così come quello di molte altre pedine bianconere.

Chi è, invece, oramai certo dell’addio, è proprio Leandro Paredes: calciatore che negli scorsi giorni ha già ufficializzato il proprio addio da Torino e che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe anche venir proposto all’Inter. Ecco in che modo.

Calciomercato, Paredes saluta la Juve sui social: il Psg può ora offrirlo all’Inter in cambio di Barella o Brozovic

L’avventura di Leandro Paredes alla Juventus è da considerarsi, a tutti gli effetti, terminata.

A testimoniarlo, è stato anche un post pubblicato direttamente dall’argentino sui propri canali social, precisamente sul suo profilo Instagram, con tanto di annessa didascalia.

Questo il contenuto del messaggio: “E’ stato un anno molto difficile e fa male non essere riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Porterò ugualmente dentro di me il ricordo di un gruppo di persone e calciatori incredibili. Ci tengo a ringraziare anche tutti i tifosi che mi hanno sempre e comunque sostenuto durante tutto l’anno, a maggior ragione ognuno dei miei compagni”.

Una dedica la sua che, ad essere sinceri, non lascia alcun minimo di incomprensioni. Dopo il mancato riscatto dalla Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che avrebbe dovuto versare 22,6 milioni di euro nelle casse del Psg nel caso in cui avesse voluto riscattare l’argentino, Paredes farà ora rientro in quel di Parigi senza, però, restarci per molto tempo.

A onor del vero, infatti, quello del classe ’94 resta da considerarsi una pedina totalmente fuori dai piani dei parigini: motivo per cui gli stessi francesi potrebbero anche finire per proporlo, da un momento all’altro, anche all’Inter.

In quale maniera? Magari in cambio di uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella: papabile proposta a cui gli stessi nerazzurri direbbero prontamente di no viste e considerate le attuali premesse.