Becao all’Inter, ‘offerta’ di scambio alla pari

Il brasiliano è da considerarsi in uscita dall’Udinese. Occhio al tentativo degli agenti con dentro lui e un’altra pedina nerazzurra. La papabile risposta dell’Inter

Anche nel giorno più importante di un’intera stagione, l’Inter guarda avanti ed indirizza, perciò, il proprio sguardo in direzione del futuro: per essere più precisi, verso la prossima finestra di calciomercato estiva dove gli stessi nerazzurri sono chiamati a compiere una campagna acquisti all’altezza.

Sarà, infatti, nel corso della prossima estate che l’intera dirigenza nerazzurra dovrà, necessariamente, soddisfare le richieste di Simone Inzaghi sul mercato. Tra le tante esigenze che i nerazzurri continuano ad avvertire tutt’ora, vi è da dover considerarsi anche quella riguardante la ricerca di un nuovo centrale di difesa.

Data la situazione Skriniar, non a caso, l’Inter deve, dunque, correre immediatamente alla ricerca di nuovi rinforzi difensivi.

Tra le tante candidature, era spuntata fuori sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ anche quella di Rodrigo Becao: nome che, volendo, potrebbe anche tornare con insistenza dalle parti di Appiano. Ecco come.

Calciomercato Inter, occhio alla proposta di scambio Becao- Fabbian: questa l’alternativa ai 15 milioni

Come già anticipato, quello di Rodrigo Becao resta da considerarsi, a tutti gli effetti, un profilo in uscita dall’Udinese dato il suo contratto in scadenza nel 2024. Ad averlo ammesso recentemente è stato, proprio, il direttore dell’area tecnica dei bianconeri, Pierpaolo Marino.

Un profilo valutato attorno ai 15 milioni di euro, il suo, da parte dei friulani ma a cui, volendo, potrebbe anche essere trovato una sorta di piano B.

L’alternativa potrebbe essere, infatti, quella di vedere l’Udinese – tramite gli agenti dello stesso Becao, o col supporto di alcuni intermediari a loro vicini – proporre all’Inter uno scambio con l’inserimento di Giovanni Fabbian al didentro delle trattative.

C’è da essere sinceri però. Chiaramente, a tale ed eventuale scenario di mercato, l’Inter direbbe prontamente di no.

E’ vero. Becao resta sicuramente uno di quei profili su cui i nerazzurri hanno riposto il proprio sguardo ma che, al tempo stesso, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ non vedeva – e non vede di certo tutt’ora – come una vera e propria priorità.

Fabbian, peraltro, è un giovane centrocampista che ha tanto fatto bene in questo suo primo anno tra i grandi – 8 reti, 1 assist e 38 presenze complessive in Serie B con la Reggina – e che, quindi, risulterebbe ‘sprecato’ nel caso in cui venisse ceduto all’Udinese in cambio di un difensore con pochissima esperienza europea, per non dire nulla, come Becao.

A tal proposito, dunque, il centrale brasiliano viaggia – proprio per questo motivo – spedito in direzione Premier, oppure, in Turchia (magari proprio al Fenerbahce). Queste, ad oggi, le destinazioni più plausibili per il classe ’96.