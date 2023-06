Anticipo Inter e Juve, accordo vicino per 20 milioni

Nerazzurri e bianconeri beffati sul più bello da una grande rivale europea sul mercato, ecco l’assalto definitivo per il giovane terzino destro che ha incantato La Liga

Archiviato ogni dubbio sull’operato di Simone Inzaghi nel corso della stagione appena conclusa, l’Inter può ripartire in vista della costruzione e progettazione della nuova annata sportiva all’insegna dei tanti successi raccolti. Finale di Champions League compresa, a prescindere dal mero risultato maturato sul campo.

Il tecnico piacentino, tracciata la linea di demarcazione tra il positivo e il negativo, è ben contento di poter proseguire il proprio percorso in nerazzurro con la stessa voglia di macinare risultati anche in futuro. Ripartendo, possibilmente, dalle tante certezze avute anche a livello d’organico.

Qualche uscita di scena però sarà necessaria per pareggiare i conti e liberare slot importanti, da rimpinguare con nuovi volti in attesa di essere presentati. Tempo fa si era discusso soprattutto delle voci di mercato relative alla dipartita di Denzel Dumfries verso i lidi di Premier League, ma soprattutto nel corso delle ultime settimane della stagione non sarebbero state presentate al cospetto dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta offerte ufficiali rilevanti.

Al suo posto, in ogni caso, per ovviare all’assenza di un tassello cruciale lungo la corsia destra, la dirigenza nerazzurra aveva sondato alcuni profili ideali pescando non soltanto tra i parametri zero ma anche tra le giovani leve.

Fresneda in Bundesliga, questione di tempo: è tutto pronto

Una in particolare aveva destato le attenzioni del club di Viale della Liberazione, al pari dei rivali storici della Juventus non ancora convinta di riuscire a trattenere per un’altra stagione ancora il terzino destro Juan Cuadrado. Si tratta del baby talento Ivan Fresneda, grande protagonista con la maglia del Real Valladolid nel campionato spagnolo de La Liga.

Il calciatore, nonostante le buone prestazioni messe a segno, non è riuscito a contribuire all’evitamento della retrocessione del club nella seconda divisione. Questo incredibile sviluppo ha dunque costretto la dirigenza spagnola ad abbassare le pretese sul suo cartellino in vista dell’apertura di mercato, lasciando dunque strada spianata per tutte le grandi pretendenti europee. Inter e Juventus comprese.

Eppure, proprio sul più bello, le due rivali di Serie A sarebbero state anticipate dal Borussia Dortmund il quale – secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti da ‘Bild’ – sarebbe ormai vicinissimo alla definizione del contratto del calciatore con la promessa di crescere in un ambiente estremamente florido. Per lui, inoltre, si aprirebbe la via per la partecipazione alla Champions League dopo una annata incredibile sostenuta dal club tedesco in Bundesliga.