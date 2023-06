Dall’Inter al Milan a zero: firma a sorpresa, è UFFICIALE

Il centrocampista, accostato a Inter, Milan e Juventus nelle ultime settimane, ha scelto la propria destinazione dopo l’addio al Liverpool di Klopp

A stagione conclusa, diverse grandi realtà internazionali hanno iniziato a piazzare i primissimi colpi a parametro zero nell’attesa che aprano i battenti della sessione estiva di mercato in via ufficiale.

Anche l’Inter ha lavorato in quest’ottica, con l’obiettivo di rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi spendendo il meno possibile per lasciare in positivo il bilancio finanziario aggiornato alle ultime settimane. Nei piani dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta figurano nomi importanti, alcuni dei quali in esubero da altrettanti club di grossa caratura, per ovviare alla partenza di Roberto Gagliardini. Specie nel momento in cui dovessero crescere ulteriormente le voci sulla cessione di Marcelo Brozovic verso la Premier League inglese, da sempre destinazione calda per i fuoriclasse.

Nelle ultime settimane, in particolare, era stato avvicinato il centrocampista Naby Keita in scadenza di contratto con il Liverpool di Jurgen Klopp. Finito anche nel calderone degli obiettivi di Milan e Juventus come rinforzo in mediana viste le esigenze rossonere e le gravi perdite bianconere, Keita ha quindi salutato l’ormai ex club tirandosi in ballo alla scelta sul prosieguo della sua carriera professionale. Magari anche in qualità di protagonista.

Calciomercato, niente Serie A per l’ex Liverpool: accordo raggiunto

Non potendo avere a disposizione un ampio minutaggio neppure in una di queste ambiziose piazze, Keita assieme alla propria entourage ha però preferito bypassare le avances della Serie A spostando tutte le sue attenzioni sulla Bundesliga tedesca.

Già ex calciatore del Lipsia a cavallo tra gli anni 2016 e 2018, per Keita si aprono nuovamente le porte di un campionato a lui familiare. Nelle ultime ore ha infatti raggiunto in via ufficiale l’accordo per il trasferimento a parametro zero delle sue prestazioni sportive in favore del Werner Brema, come ufficializzato dallo stesso club tedesco e diramato sui canali social.