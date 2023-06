Onana leader tra finale e futuro: “Torneremo, io sto bene all’Inter”

Le parole del portiere nerazzurro a margine della sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola

L’Inter ha disintegrato ancora una volta ogni pronostico battagliando fino all’ultimo minuto della finale di Champions League contro il Manchester City, superfavorita alla vigilia.

Una gara tesa, giocata col cuore anche al netto di qualche inevitabile sbavatura che ha infine premiato l’unico squillo letale degli uomini di Pep Guardiola. E anche se il reparto offensivo nerazzurro non è stato spesso all’altezza del compito, ci sono state tante altre note positive che hanno evidenziato quanto questo gruppo sia maturo e pronto per competere ancora sugli stessi livelli anche il prossimo anno.

Tra queste note non può che esser menzionato il portiere camerunese André Onana, autore dell’ennesima buona prestazione su territorio internazionale. Oltre al fatto che, al di fuori dal campo, è sempre più leader di questa Inter al pari degli altri ‘grandi’ storici elementi che compongono la rosa di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole a margine dell’incontro, a disposizione dei microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo fatto una grandissima partita ma siamo stati sfortunati. Ci sono state tante occasioni per fare gol ma non le abbiamo sfruttate, se non segni non vinci. Sono comunque contento dell’atteggiamento mostrato dalla squadra, se lavoriamo con costanza anche il prossimo anno avremo buone chance di vittoria“.

Onana valore aggiunto, per l’Inter è più di un ottimo portiere

Il suo abbraccio nei confronti del simbolo dell’Inter, Lautaro Martinez, ha poi rappresentato un gesto di estrema unità e infusione di coraggio: “Gli ho detto che il calcio non sempre premia l’impegno. Avremmo meritato di vincere, ma torneremo. Ora serve tempo per metabolizzare, poi ripartiremo col piede giusto“, ha commentato Onana.

Il portiere ha poi aperto una piccola parentesi anche in relazione alle voci sul suo futuro. Egli è infatti consapevole delle avances del Chelsea e di altre realtà di Premier League, ma non esclude che la permanenza all’Inter possa essere qualcosa di concreto.

Tutto dipenderà dalla volontà del club: “Sono contento di giocare per questa maglia a questi livelli, ma non sai mai come potrebbero andare le cose. Non ho problemi con la dirigenza, sono in ottimi rapporti con tutti loro e resto a disposizione. Farò tutto ciò che mi diranno di fare“, ha quindi aggiunto il portiere.

Sulla sua prestazione è intervenuto anche il tecnico del City, Guardiola, il quale non ha trovato alcuna sorpresa anzi ha soltanto avuto solide conferme: “Mi aspettavo esattamente una gara di questo tipo, complimenti all’Inter. Onana è un portiere di movimento, gioca con grande libertà. Senza un portiere del genere come avversario sarebbe stato più facile“.