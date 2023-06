Trattativa per la rescissione: Juve-Inter, ‘tradimento’ inatteso

C’è la possibilità che un attuale tesserato bianconero possa percorrere la tratta Torino-Milano. Affare non semplice ma nel frattempo spunta anche un’altra pista

E’ tempo di lavori in corso non soltanto in casa Inter, ma anche nel quartier generale bianconero. Da tempo, infatti, la Juventus attende di conoscere nuovi ed ulteriori sviluppi riguardo la propria situazione dal punto di vista giuridico e non solo.

Dopo aver, sostanzialmente, patteggiato assieme alla FIGC per via di quelle manovre compiute in passato, e riguardanti tutta quella serie di mancati stipendi versati nei conti bancari di determinati calciatori, ora la Juventus resta in attesa di un eventuale riscontro da parte della UEFA.

Nel frattempo però, una volta terminata la seguente stagione, dalla quale i bianconeri hanno ottenuto un insoddisfacente settimo posto per via di quella sanzione da -10 punti, l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è comunque in fase di programmare la prossima regular season.

Diversi, per non dire innumerevoli, i movimenti che le ‘zebrette’ attueranno nel corso di questi mesi: a partire dalla potenziale risoluzione del contratto di Alex Sandro, scenario del quale si è abbondantemente incominciato a parlare già negli scorsi giorni.

Nel frattempo, tra le tante ipotesi, ecco che potrebbe anche essercene una riguardante l’Inter. Queste tutte le supposizioni.

Calciomercato, Alex Sandro e la Juve verso la risoluzione: non solo il Galatasaray: può venir offerto anche all’Inter

Nel bel mezzo delle trattative riguardanti la risoluzione del contratto di Alex Sandro assieme alla Juve, il nome del calciatore brasiliano potrebbe, anche, finire per diventare oggetto di discussione sul tavolo della ‘Beneamata’.

Ad essere sinceri infatti – con un futuro oramai del tutto lontano da Torino – il classe ’91 potrebbe venir proposto anche all’Inter tramite un eventuale ed ipotetico tentativo dei suoi agenti.

L’idea potrebbe essere, non a caso, quella di vedere i suoi intermediari interfacciare alcuni colloqui assieme al resto della dirigenza nerazzurra: con l’intento di proporre, magari, il proprio assistito nelle vesti di riserva di Alessandro Bastoni.

Parlandoci chiaro: quasi per tutto l’arco della stagione, Allegri lo ha praticamente impiegato, in qualsiasi circostanza, da braccetto di sinistra in una difesa a tre.

Ad ogni modo, però, l’ipotesi Inter resta alquanto complicata, per non dire impossibile. Motivo per cui, alla fin fine, Alex Sandro potrebbe – e dovrebbe – sì finire per dire addio alla Juve ma per accasarsi ad un’altra squadra. Galatasaray già avanti nei colloqui coi bianconeri.