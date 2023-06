Tutto confermato, adios Inter: “Scelta fatta. Ne sono felice”

Marotta e Ausilio sono già al lavoro per rinforzare la squadra di Inzaghi. In difesa urge un sostituto di Skriniar, che si trasferirà a zero al Paris Saint-Germain

Archiviata, ma non troppo la sconfitta in finale di Champions League, per l’Inter è già tempo di mercato. In realtà è da qualche mese che il club di viale della Liberazione è al lavoro per la prossima stagione e, quindi, in vista della imminente sessione estiva.

La priorità della dirigenza nerazzurra è la difesa, a partire del sostituto di Milan Skriniar che si trasferirà a zero al Paris Saint-Germain. Pavard è un obiettivo pressoché impossibile, Djalo del Lille un nome valido anche se il grave infortunio potrebbe spingere Marotta e Ausilio a valutare il suo ingaggio per il 2024, cioè a costo zero.

A proposito di affari a zero, da anni una ‘specialità’ di casa Inter, il management interista ha provato a chiudere per l’arrivo di Nacho, esperto difensore spagnolo in scadenza il 30 giugno con il Real Madrid.

Come scritto da Interlive.it lo scorso 5 giugno, il 33enne madrileno era però molto più propenso a prolungare la sua avventura coi ‘Blanços’ che a traslocare a Milano, sponda Inter nonostante una proposta migliore da parte del club di Zhang.

E così, alla fine, è stato. Nacho ha detto no all’Inter decidendo di rinnovare il contratto con la società presieduta da Florentino Perez.

Nacho, niente Inter: “Ho deciso di rimanere al Real”

Intervistato da ‘Tele Deporte’, Nacho ha ufficializzato la sua permanenza alle ‘Merengues’ attraverso il prolungamento contrattuale di un’altra stagione, ovvero fino a giugno 2024, in attesa del comunicato istituzionale dello stesso Real.

“Vado di pari passo con il mio club e la mia famiglia – le parole del classe ’90, praticamente da una vita al Madrid col quale ha vinto la bellezza di 23 titoli, tra cui 5 Champions – Ci sono sempre proposte dall’estero, ma ho deciso di restare per un altro anno. Di questa scelta ne sono molto felice”.

Decisivo per la sua permanenza a Valdebebas è stato anche Carlo Ancelotti, con il quale Nacho è tornato a rivestire un ruolo importante nella squadra quest’anno arrivata seconda nella Liga e uscita in semifinale di Champions contro il Manchester City poi campione. Lo scorso gennaio, però, le ‘Merengues’ hanno conquistato il Mondiale per Club, alzando – qualche mese più tardi – la Copa del Rey.