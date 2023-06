Bivio Dzeko: le offerte che lusingano il Cigno di Sarajevo

Edin Dzeko indugia di fronte a un bivio: l’offerta di prolungamento dell’Inter, da un lato, e due ricche proposte dall’Est, dall’altro

Non si arresta il pressing del Fenerbahce per Edin Dzeko: il club turco vuole ingaggiare l’attaccante in scadenza di contratto con l’Inter ed è disposto a offrirgli due anni di contratto a 4 milioni più bonus e, soprattutto, un ruolo da protagonista.

Ma oltre all’offerta turca, il Cigno di Sarajevo potrebbe anche essere tentato da una proposta appena arrivata dagli Emirati. E in quest’ultimo caso, si parla ovviamente di cifre molto più alte rispetto a quelle del Fenerbahce. Secondo calciomercato.it, “quella di Istanbul potrebbe essere stata l’ultima partita di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter“. E questo perché il centravanti bosniaco contibua a essere intrigato dalla corte del Fenerbahce e poco convinto dall’offerta interista.

E sembra che Lucci, procuratore del bosniaco in queste ore abbia già incontrato i dirigenti del Fenerbahce per discutere del contratto di Dzeko. E pare che l’Inter sia già pronta a coprirsi le spalle cercando un accordo con Schick.

Dzeko al bivio: l’attaccante tentato dalla pista Fenerbahce

Quest’anno Dzeko è stato contattato da alcuni club di Premier di metà classifica, da squadre di MSL e soprattutto dal Fenerbahce, che è da mesi sulle sue tracce. Il bosniaco crede di poter fare ancora la differenza, e non sembra contento di dover accettare un adeguamento al ribasso dall’Inter e un ruolo da riserva. Il club turco gli promette la titolarità, e questo cambia tutto. Anche se poche settimane fa sembrava che Lucci avesse raggiunto l’accordo con Marotta per prolungare fino al 2024 l’accordo in essere, adesso è tutto congelato.

In questo scenario di stallo, con Dzeko che chiede all’Inter un biennale da 3,8 milioni più bonus, si è inserito prepotentemente il Fenerbahce. Quello turco è il club che “ha palesato maggiore interesse nei confronti dell’ex Roma, autore di quattordici goal e cinque assist in cinquanta partite giocate tra campionato e coppe con la maglia dell’Inter nella stagione appena terminata“, si legge su Calciomercato.it.

Il giocatore non ha più voglia di restare a Milano? In realtà la sua famiglia si è ben ambientata nel capoluogo lombardo e il Cigno si è affezionato alla maglia nerazzurra. Ma gli ultimi mesi di staffetta con Lukaku hanno innervosito il bosniaco più del dovuto, facendogli forse capire di aver ancora voglia di un ruolo da titolare.

Come già anticipato, il club turco ha proposto all’attaccante bosniaco un contratto di due anni a 4 milioni di euro più bonus a stagione. E Alessandro Lucci, agente del giocatore, è rimasto a Istanbul dopo la finale di Champions League proprio per ascoltare la proposta del Fenerbahce. L’Inter, invece, ha offerto “solo” 3,5 milioni di euro e una formula 1+1.

Le ultime parole del Cigno?

Tramite il proprio account Instagram, Edin Dzeko ha voluto raccontare ai tifosi le proprie sensazioni dopo la cocente sconfitta contro il Manchester City nella finale di Champions League. “È davvero difficile esprimere a parole e mettere per scritto tutte le emozioni provate la notte di Istanbul“, ha scritto Dzeko.

“Sono davvero orgoglioso del viaggio e della strada percorsa insieme dal giorno uno di questa Champions League. Tutta la squadra ha sempre creduto di poter fare qualcosa di grande e lo abbiamo realmente fatto. Abbiamo dato tutto in ogni gara, cercando di realizzare in campo il nostro e il vostro sogno, ma purtroppo all’ultimo gradino non siamo riusciti a concluderlo al meglio“.

“Mi dispiace davvero tanto per questo, e sono triste per il club e i miei compagni, ma soprattutto per i nostri incredibili tifosi che ci hanno supportato per tutta la stagione fino alla finale, dove sono stati straordinari: grazie! Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma stavolta non è bastato“. Si tratta di un addio?