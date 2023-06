Scamacca jolly di Serie A: c’è anche l’Inter

Il centravanti ex Sassuolo stuzzica tante realtà del campionato italiano per un gradito ritorno, avrebbe già scelto la meta ideale mentre crescono le chance di addio di Dzeko

Ha lasciato il segno nella storia recente del campionato di Serie A con la promessa di riconfermarsi sugli stessi livelli prestazioni anche nell’immediato futuro. Eppure l’addio al Sassuolo ha rappresentato per Giancluca Scamacca il passo più lungo della gamba.

Approdato al West Ham negli allori, il centravanti italiano è andato incontro ad una netta involuzione resa tale anche dalle difficoltà e l’impatto di un campionato ostico come quello di Premier League. Col tempo si è adattato alla nuova realtà, senza mai dimenticare quanto il calcio italiano fosse per lui pane quotidiano ed ambiente ideale.

Per questo motivo, senza troppi indugi condivisi anche dalla dirigenza del club londinese, Scamacca è ora nuovamente immesso sul mercato con la voglia di tornare nuovamente in Italia per ristabilire il proprio nome nelle gerarchie internazionali. Del resto è su di lui che lo stesso Roberto Mancini avrebbe voluto costruire il reparto offensivo della Nazionale Italiana del futuro.

Calciomercato Inter, anche Milan e Roma su Scamacca

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, entrambe le società milanesi hanno espresso interesse nei suoi confronti. Da un lato il Milan, orfano del ritirato Zlatan Ibrahimovic e delle vicine uscite di scena di Divock Origi e Ante Rebic; dall’altro l’Inter a caccia del possibile sostituto di Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco non ha infatti ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto con l’Inter, sebbene ambo le parti trasparirebbe rammarico nel caso in cui la trattativa dovesse sfumare dopo l’ennesima stagione positiva. Su di lui piovono gli occhi del Fenerbahce con un’offerta da 6 milioni di euro netti per due anni, piuttosto invitante anche per la sua entourage.

Al contempo però l’Inter potrebbe subire una beffa clamorosa per l’erede Scamacca, nel momento in cui il calciatore è mentalmente proiettato ad accasarsi al ‘sogno’ Roma. Ha desiderato per anni di andare a corte di José Mourinho assieme all’ex compagno di squadra Davide Frattesi e il prestito verso un’italiana è opzione concreta.

Soltanto giocando con una certa costanza può aiutare il West Ham a recuperare l’ipervalutazione di mercato da 36 milioni prodotta lo scorso anno in prossimità del suo trasferimento dal Sassuolo. Dopodiché potrà decidere liberamente cosa fare del suo futuro, anche a titolo definitivo. I giallorossi restano comunque in vantaggio su Inter e Milan.