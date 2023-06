Zhang-Inzaghi, ore calde: in sede per un nuovo vertice di mercato

Il presidente nerazzurro ha raggiunto gli uffici di Viale della Liberazione in Milano, all’ordine del giorno anche le condizioni sul rinnovo del tecnico con l’Inter

Martedì carico di lavoro per la programmazione della nuova stagione. Giorni che non valgono come altri perché è proprio in queste ore che tanto del progetto nerazzurro verrà messo in discussione, con l’obiettivo di piazzare i colpi giusti sul mercato e consolidare quanto di buono visto fino a questo momento.

Ne è consapevole il presidente Steven Zhang, pizzicato dalle telecamere degli inviati dei media presenti al momento del suo ingresso nei cancelli della sede nerazzurra di Viale della Liberazione in Milano a bordo della sua vettura.

Lì, verosimilmente nel pomeriggio, la dirigenza siederà a tavolino per discutere anche della posizione del tecnico Simone Inzaghi, spesso messo alle strette per una gestione particolare della rosa nerazzurra nel corso della stagione da poco conclusa. Eppure proprio quella stessa gestione è stata benzina per la propulsione del motore nerazzurro verso la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia, oltre che la disputa di un’ottima finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Mercato nel vivo, ora tocca ad Inzaghi: possibile rinnovo in vista

Insomma, Inzaghi avrebbe tutte le carte per restare ancora ai vertici del progetto dell’Inter senza dare modo alla concorrenza di valutare coinvolgimenti al suo posto. Con buona probabilità il tecnico valuterà la proposta di rinnovo fino al 2025 a condizioni economiche maggiorate rispetto al passato, intorno ai 6 milioni di euro.

Una riconferma che arriverebbe per meriti, accompagnata dall’ambizione crescente di raggiungere nuovi traguardi il prossimo anno. Partendo sia dalla conquista di un posto nelle fasi finali di Champions League per finire alla conquista dello Scudetto a scapito delle altre pretendenti.