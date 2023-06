Doppio colpo in difesa: l’Inter si tutela per il presente e il futuro

Si parla di un imminente doppio colpo in difesa per l’Inter: oltre a sostituire Skriniar, i nerazzurri potrebbero anche dover trovare un ricambio per D’Ambrosio

Non è ancora chiara la situazione di Danilo D’Ambrosio. C’è chi lo dà per uscente, da svincolato, e chi crede che il difensore campano possa rinnovare per un altro anno. Stando all’ultimo messaggio social pubblicato dal jolly difensivo ex Torino, sembra però che l’intenzione sia quella di rimanere a Milano.

Commentando la sconfitta in finale di Champions, D’Ambrosio ha infatti concluso il proprio messaggio social promettendo che l’Inter proverà a vincere già l’anno prossimo. E il difensore ha parlato al plurale, come individuo ancora legato, non solo sentimentalmente, all’avvenire nerazzurro.

Intanto però Marotta sta cercando di chiudere un doppio colpo in difesa: la volontà è quella di prendere un centrale esperto da inserire al posto di Skriniar e un giovane di belle speranze, da tenere come riserva. I sogni si chiamano Koulibaly e Chalaboh del Chelsea.

Doppio colpo in difesa per l’Inter collegato all’affare Onana

Per far fronte all’addio di Milan Skriniar, dopo il mezzo trauma del rinnovo mancato e dell’accordo pronto con il PSG ormai da mesi, l’Inter vorrebbe prendere un difensore esperto, che già conosce la Serie A. Ed ecco perché il nome pregerito, almeno al momento, è quello dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly.

Il senegalese è reduce da una prima annata in Premier League poco memorabile. Tanto ha fatto bene in Italia, auanto ha lasciato a desiderare in Inghilterra. Un tempo, non troppo lontano, era considerato una dei cinque migliori difensori d’Europa. Oggi, al Chelsea, è uno scarto.

L’ostacolo principale per l’affare è l’ingaggio: a Londra, Koulibaly percepisce 9 milioni di euro netti a stagione. Una cifra enorme. Diciamo pure proibitiva per una squadra che si è fermata di fronte alla richiesta di 6,5 milioni di Skriniar.

L’Inter parlerà presto col Chelsea per Onana. E in cambio del portiere potrebbe chiedere un bel po’ di milioni e poi il prestito gratuito di Koulibaly. Insomma, si parla di una formula alla Lukaku. Poi si discuterà anche di Chalaboh, che è un giovane e promettente centrale gradito a Inzaghi. Le alternative al doppio colpo in difesa, qualora il Chelsea dovesse chiudere alle richieste interiste, già ci sono. Sono Otamendi a zero e Bisseck, ventiduenne tedesco, di origini camerunesi, difensore dell’Aarhus.

Capitolo Bisseck: la strategia interista

Stando a Sky Sport l’intermediario del giovane difensore tedesco sarebbe atteso in questi giorni in Italia per incontrarsi con la dirigenza nerazzurra. Il ragazzo, nel giro dell’Under 21 tedesca, è un gigante: un colosso che supera il metro e novantasei.

Cresciuto nel Colonia, Bisseck gioca nell’Aarhus, in Danimarca, e ha una clausola di sette milioni di euro. L’Inter sta valutando se chiudere l’operazione con una mossa lampo. Il giocatore piace molto ai nerazzurri, ma Marotta vorrebbe spendere meno di 5 in tutto. Bisseck è considerato un profilo molto interessante anche in Germania: lo segue il Dortmund. Così l’Inter valuterà nei prossimi giorni se definirne l’arrivo a Milano per tagliare fuori la concorrenza.

Nelle vesti di senatore, saltato Nacho, si dice che l’Inter potrebbe anche provare a prendere l’ex Real Madrid Sergio Ramos. Un calciatore di grande esperienza: pure troppa! Ha quasi trentotto anni.

Tornando a Koulibaly, i Blues potrebbero davvero voler inserire l’ex Napoli come contropartita per arrivare all’estremo difensore di nazionalità camerunense dell’Inter, anche se lo stesso Onana, dopo la finale, ha detto di voler rimanere in nerazzurro. In Inghilterra, tuttavia, scrivono che il senegalese non accetterà il trasferimento a Milano. Koulibaly avrebbe infatti già fatto sapere di non volere giocare nel campionato italiano in una squadra che non sia il Napoli.