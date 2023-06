Inzaghi arrivato in sede Inter: pronto il summit sul mercato

Il tecnico piacentino ha raggiunto in questi ultimissimi minuti il quartier generale situato in ‘Viale della Liberazione’. Svelato tutto ciò di cui si parlerà quest’oggi

Giornata intensa quella di oggi in casa Inter. Proprio in queste ore, è fissato un importante appuntamento che vede impegnata l’intera dirigenza nerazzurra. Tra i presenti vi è, inevitabilmente, anche Simone Inzaghi.

Proprio in questi istanti, il tecnico piacentino è stato avvistato dalle parti della sede dell’Inter. No, la sua non è affatto una semplice visita di cortesia, bensì un incontro per incominciare a progettare la prossima stagione.

Assieme al resto dell’intera dirigenza nerazzurra, infatti, Simone Inzaghi discuterà a proposito della prossima campagna acquisti dell’Inter. E’ proprio questo, non a caso, ciò di cui si parlerà durante queste ore.

Magari, per via del fatto che la priorità di Zhang e compagnia resta sicuramente quella di proseguire la propria avventura assieme all’ex tecnico della Lazio – quest’oggi in scadenza nel 2024 – non è affatto escluso che, già quest’oggi, si possa riprendere a parlare a proposito del suo prolungamento di contratto.