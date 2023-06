Zilliacus vuole l’Inter. Annuncio social: “Guardiola!”

Mentre è in corso il summit fra Zhang, dirigenza e allenatore, Zilliacus continua a parlare direttamente o indirettamente di Inter

Il miliardario finlandese non si arrende. Pochi giorni fa aveva lasciato intendere di non voler più essere associato a indiscrezioni sul possibile futuro societario dell’Intet dopo la chiusura di Zhang. Ma, tenendo d’occhio il suo profilo Twitter, ci si rende conto che il club nerazzurro è ancora l’argomento principale di tutte le sue comunicazioni. Dopo aver elogiato l’Inter dopo la sconfitta nella finale di Champions, ora Zilliacus fa discutere per un suo riferimento piuttosto incauto a Guardiola.

In pratica, il finnico ha dichiarato che Pep Guardiola dovrebbe presto allenare in Serie A. Tutto ciò dopo che Zilliacus ha lodato l’Inter e mandato altri messaggi più o meno equivocabili ai tifosi nerazzurri. Innanzitutto, il miliardario finlandese ha voluto commentare la finale di Champions League esprimendo il proprio disappunto per la sconfitta degli uomini di Inzaghi. Per Zilliacus l’Inter meritava la Champions: se fosse stato un incontro di box, ha spiegato l’imprenditore, i nerazzurri avrebbero vinto ai punti.

Ma, alla luce di tutto quello che è stato detto, sussurrato e ritwittato, è ancora possibile considerare Zilliacus come un nuovo e credibile candidato all’acquisto dell’Inter? L’imprenditore, a oggi, si mostra ancora molto interessato, ma il suo atteggiamento è più simile a quello di un tifoso che a quello di un uomo di affari davvero accreditato per poter concludere la delicata trattativa. Zilliacus loda l’Inter e chiama Guardiola Zilliacus ha commentato la finale tramite il proprio profilo Twitter pubblicando due post, uno per tempo, entrambi corredati da una nota conclusiva. In calce a ogni cinguettio ha infatti aggiunto la scritta “Forza Inter!”. Poi oggi ha scritto che Guardiola starebbe per lasciare il City, per via dei noti problemi giudiziari del club, e che la Serie A dovrebbe assicurarselo. “Facciamo che la Serie A sia la sua prossima destinazione“, twitta il finlandese. Vuole prenderlo lui e portarlo all’Inter? Qual è il senso di questo messaggio? Ormai gli utenti di Twitter non prendono più tanto sul serio Zilliacus, e sotto ogni suo nuovo tweet, ai soliti “campra l’Inter”, si aggiungono tanti messaggi ironici e sfottò. Forse il finlandese è solo un sognatore, un romantico: si diverte così. E per non innervosirsi, al tifoso basta solo giocare con lui, senza prenderlo troppo sul serio.

Pep #Guardiola is set to leave City. Before City he managed in Spain and in Germany. XXI Century Football Capital is focused on investing in football in Italy. Let's make sure Pep's next destination is Serie A! #SerieA #xxicfc #calcio #Italia #ManCity pic.twitter.com/pCrpcengtu — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) June 13, 2023

Ma c’è chi crede ancora nella suggestione. RadioRadio, per esempio, continua a insistere sul possibile affare dandi Thomas Zilliacus come nuovo presidente dell’Inter: secondo la radio il finlandese sarebbe infatti vicinissimo a rilevare il 100% delle quote di Suning.

Zhang resiste e programma il futuro: i nuovi piani del cinese