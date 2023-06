Interlive | Incontro col Chelsea (anche) per Onana: le ultime

By

Il camerunese appare destinato a lasciare l’Inter, anche se per il via libera alla sua cessione servirà una proposta davvero irrinunciabile e senza contropartite

Non è una notizia l’incontro imminente tra Inter e Chelsea per parlare di Romelu Lukaku. Ma anche, se non soprattutto di Andre Onana, obiettivo concreto dei ‘Blues’.

Dopo la finale Champions a Istanbul, nella quale è stato uno dei migliori in campo ricevendo i complimenti di Pep Guardiola, il portiere camerunese ha fatto intendere di essere quasi rassegnato alla sua cessione.

L’Inter non è obbligata a fare cassa, ma allo stesso tempo è allettata dalla possibilità di registrare a bilancio una grande plusvalenza. Il classe ’96 è stato preso a zero, commissioni escluse, di conseguenza la plusvalenza sarebbe pressoché totale.

La richiesta nerazzurra sarebbe salita da 40 a una sessantina di milioni, con Marotta e Ausilio pronti ad ascoltare offerte solo interamente cash.

Nessuna contropartita, seppur – oltre al rinnovo del prestito di Lukaku – alla dirigenza di viale della Liberazione stuzzicherebbero i nomi di Koulibaly, Chalobah e Loftus-Cheek. Ovvero tre dei tanti esuberi dei londinesi di Pochettino. Ma, eventualmente, la base di una trattativa si poggerebbe sempre su un prestito.

Onana lascerebbe l’Inter solo di fronte a una proposta di soli soldi nonché davvero irrifiutabile. Per la sua sostituzione, il nome più accreditato è sempre quello di Vicario: con l’Empoli del presidente Corsi i rapporti sono eccellenti, l’affare può chiudersi con l’inserimento di un giovane calciatore interista.

Onana-Chelsea, finora nessun contatto diretto

C’è aria di offensiva Chelsea per Onana, legato all’Inter da un contratto di altri tre anni da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, al momento non c’è stato ancora alcun contatto diretto tra lui e la società di Todd Boehly.

Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi sul classe ’96, inserito dall’UEFA nella Top11 della Champions League di quest’anno.

Con lui, Alessandro Bastoni, il quale deve solo apporre la firma sul rinnovo del contratto fino a giugno 2028, con lo stipendio che salirà fino a quota 5 milioni netti. Decisiva la volontà del classe ’99, a dispetto di quella del suo entourage che avrebbe preferito un trasferimento all’estero a un ingaggio superiore.