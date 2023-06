Bastoni ko in Nazionale: al suo posto dentro Buongiorno

By

Il centrale difensivo dell’Inter lascia il ritiro della Nazionale Italiana a causa di forza maggiore. Mancini al suo posto chiama il calciatore del Torino

In queste ultimissime ore, Alessandro Bastoni ha abbandonato il ritiro della Nazionale Italiana perché non al 100%.

Già nella mattinata di oggi, infatti, il centrale natio di Casalmaggiore non ha preso parte alla rifinitura odierna in via precauzionale. Il motivo è legato a qualche linea di febbre.

A distanza di un po’ di ore, invece, è emerso fuori – proprio in questi ultimissimi minuti – che Bastoni non partirà alla volta dell’Olanda assieme al resto dei suoi compagni di squadra, domani di scena alle ore 20:45 contro la Spagna nella gara valevole per la semifinale di Nations League.

Al suo posto, il CT Roberto Mancini ha convocato Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino. Ritiro, dunque, da considerarsi terminato anzitempo per il centrale di difesa di attuale proprietà dell’Inter.