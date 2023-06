De Vrij-Acerbi, ci siamo quasi: Pastorello in sede Inter

By

Prende forma la linea difensiva dell’Inter per il prossimo anno ripartendo da due elementi importanti a disposizione di Inzaghi, ecco le parole dell’agente

Grande sospiro di sollievo. O quasi. Manca davvero un nonnulla. Poi il via libera definitivo. L’Inter aveva grande bisogno di confermare almeno uno dei due difensori centrali anche per il prossimo futuro nell’attesa di conoscere il nome nuovo che li assisterà in sostituzione al partente Milan Skriniar, ed ecco qui i primi veri dettagli utili sulla situazione.

Prima di chiudere una giornata produttiva fronte mercato, l’agente Federico Pastorello ha raggiunto la sede nerazzurra di Viale della Liberazione per discutere con la dirigenza delle possibilità e le eventuali condizioni del rinnovo di Stefan de Vrij. Sull’olandese traspare ormai una velata certezza. Firma vicina per un biennale da 3,8 milioni di euro.

Passi decisivi in difesa: Pastorello accolto dall’Inter

Allo stesso modo, Pastorello apre alle buone possibilità di riuscita per la permanenza dell’altro centrale Francesco Acerbi. Protagonista di una stagione strepitosa, anche la Lazio avrebbe aperto alla sua cessione al ribasso in favore dell’Inter.

“Sto trattando con loro, vediamo cosa salterà fuori. Sono comunque fiducioso che possano rimanere entrambi“, ha dichiarato l’agente ai microfoni dei media presenti.