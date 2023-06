Commisso a gamba tesa sull’Inter: ‘scippo’ da 10 milioni

Commisso ha un po’ il dente avvelenato con l’Inter, e ora potrebbe anche provare a scippare ai nerazzurri, per 10 milioni, un obiettivo per l’attacco che piace a Inzaghi

All’improvviso viene fuori una nuova pretendente per Lukebakio, il versatile e longilineo attaccante belga seguito dall’Inter. C’è la Fiorentina di Rocco Benito Commisso, pronta a investire 10 milioni per portare il giocatore in Italia. La Viola è infatti alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco, dopo la decisione di non rinnovare il contratto di Riccardo Saponara.

All’italo-americano Commisso piace Dodi Lukebakio, e secondo alcuni giornalisti sportiva la Fiorentina potrebbe essere pronta a offrire una cifra vicina ai 10 milioni all’Hertha Berlino, club retrocesso nella seconda serie tedesca.

Il belga, classe 1997, è da qualche settimana nel mirino dell’Inter, anche grazie alla sponsorizzazione del connazionale Lukaku. Ma sull’attaccante potrebbero esserci anche il Torino, la Roma, il Bologna e il Villarreal.

Il club viola ha individuato in Lukebakio un profilo perfetto rimpiazzare Riccardo Saponara: il belga è un attaccante in grado di giocare sia al centro che sulla destra e disposto al sacrificio, molto veloce e bravo nel dribbling. I contatti vanno avanti da giorni, a quanto pare. Ma per ora non c’è stata alcuna offerta ufficiale.

La Fiorentina, infatti, vede Lukebakio come una seconda scelta, qualora si rivelasse impossibile arrivare a Domenico Berardi del Sassuolo (inseguito anche dalla Lazio). Berardi, sembra scontato, non si muoverebbe dal club neroverde per meno di 25 milioni.

Commisso s’inserisce nella trattativa con 10 milioni: l’Inter rischia di perdere il rinforzo per l’attacco

Con undici goal e quattro assist in Bundesliga, Lukebakio è stato uno dei migliori della squadra nell’ultimo campionato. Ciononostante non ha aiutato l’Hertha Berlino a evitare la retrocessione. E se undici reti sembrano pochine, bisogna comunque considerare che Dodi Lukebakio, nella Capitale tedesca, non ha giocato come centravanti, ma come ala.

Proprio come interprete di questo ruolo, Italiano vorrebbe prenderlo in considerazione per sostituire Saponara. Per il tecnico della Viola, il sogno sarebbe arrivare a Berardi, ma Comisso non è un presidente abituato a spendere su nomi “grossi”, quindi sembra molto più verosimile che investa un massimo di 10 milioni per arrivare al belga, sapendo che fra tutte le concorrenti solo il Villareal potrebbe offrire qualcosina in più.

Il Submarino Amarillo è alla ricerca disperata di attaccanti, dato che presto potrebbe dire addio sia a Nicolas Jackson, che piace a mezz’Europa (Inter compresa), che a Samuel Chukwueze, ala destra seguita da tempo dal Milan. Ecco perché il belga dell’Hertha potrebbe alla fine trasferirsi in Spagna.

Intanto Lukebakio è impegnato con la nazionale del Belgio nelle qualificazioni agli Europei 2024 insieme a Lukaku. L’attaccante giocherà contro Austria e Estonia e cercherà di mettersi in mostra, per poter convincere la squadra in cui vorrebbe trasferirsi, e cioè l’Inter, a offrire più di Fiorentina e Villareal.

Raffreddata la pista Thuram, Marotta punta ad attaccanti low-cost

L’Inter puntava tutto o quasi su Marcus Thuram, ma la pista sembra ormai compromessa. Il francese appare vicino al PSG, e in Italia continua a essere corteggiato dal Milan. In questo momento, oltre a Retegui, Lukebakio è uno dei obiettivi dichiarati dei nerazzurri. Piace a Inzaghi e gode della stima di Lukaku.

Nel frattempo è tornata di moda l’opzione che porta a considerare di rilanciare in Italia Gianluca Scamacca: il West Ham ha aperto alla possibilità del prestito. Il sogno sarebbe quello di poter avere dall’Arsenal un campioncino come Balogun, ma pare che i Gunners vogliano 40 milioni per il giovane.

In una recente intervista Lukebakio ha fatto comunque capire di essere lusingato dalla corte nerazzurra: “Non mi faccio troppe domande, vedremo qual è il progetto migliore per me. Ora sono in Nazionale, poi vedremo. Ho piena fiducia nel mio agente. Ho già parlato con Lukaku: gli ho mandato un messaggio dopo la finale, so che qui starà bene. Posso imparare molto da lui“.