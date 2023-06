Lautaro-Kane, intreccio choc: lo scenario di mercato è clamoroso

Almeno uno dei due bomber in questione rischia di mettere in serissima difficoltà la rispettiva società. A farne le spese può essere proprio l’Inter. I possibili scenari

Mai come quest’anno, Lautaro Martinez e l’Inter si sono tesi la mano e si sono praticamente detti: ‘Andiamo e facciamo qualcosa d’importante assieme in questa stagione’. Sì perché, sostanzialmente, è proprio questo ciò che è accaduto nel corso di quest’annata a tinte nerazzurre.

A testimoniarlo è stata proprio la stagione vissuta da parte della squadra di Simone Inzaghi: piena di alti e bassi sicuramente ma, al tempo stesso, del tutto entusiasmante e che, comparandola ad un qualcosa di concreto, non si può far altro che associarla alle montagne russe.

L’annata dell’Inter sembrava infatti, fino a qualche tempo fa, dover tramutarsi in un qualcosa di avverso ma, nonostante tutto e tutto, l’intera truppa nerazzurra è riuscita, da punto e accapo, nell’intento di rialzarsi.

Eccezion fatta per quanto accaduto in Champions – un percorso incredibile il loro – la ‘Beneamata’ è, non a caso, stata anche in grado di alzare al cielo i due trofei che li ha, praticamente, proclamati Campioni d’Italia e ‘SuperCampioni d’Italia’. Se tutto ciò è stato possibile, però, lo si deve grossomodo anche a Lautaro Martinez, autore di una stagione super.

Il ‘Toro’ è, infatti, stato in grado – come già accaduto nella scorsa annata tra l’altro – di migliorare il suo score di reti (dove lo scorso anno si era fermato a 25, mentre ora è andato ben oltre).

Numeri del tutto importanti i suoi e che, non a caso, oltre ad aver contribuito alla maggior parte dei successi nerazzurri, hanno anche fatto sì che innumerevoli big europee riponessero, immediatamente, tutta la loro attenzione su di lui.

Pensiamo, ad esempio, non soltanto al Manchester United ma anche al Real Madrid: club che, dato il recentissimo addio di Benzema, è pronto a cautelarsi in questa maniera. Tant’è che ha già pronto sia un piano A che un piano B: e uno di questi ci porta a fare riferimento proprio al ‘Toro’ di Bahia Blanca.

Calciomercato, l’alternativa del Real a Kane è Lautaro: Inter, ora sì che sei nei guai

Come ormai risaputo, negli scorsi giorni si è consumato l’addio a parametro zero di Karim Benzema dal Real Madrid: calciatore che ha fatto le valigie dalla Spagna prendendo un volo con destinazione Arabia dove si è così accasato all’Al-Ittihad, club col quale ha siglato un contratto sino a giugno 2026 e dal quale beneficerà di 100 milioni di euro a stagione.

Ora, così facendo, il Real Madrid è a questo punto obbligato a dover correre a caccia di un nuovo centravanti. Motivo per cui ha già posto il nome di Harry Kane sotto la propria lente d’ingrandimento.

Ad ammetterlo è stato proprio ‘El Chiringuito’: portale che riferisce che è proprio l’inglese l’obiettivo numero uno degli spagnoli per il proprio attacco.

Ciò nonostante, pur avendo un contratto in scadenza nel 2024 assieme al Tottenham, gli stessi ‘Spurs’ non hanno ancora, a tutti gli effetti, aperto alla cessione del classe ’93.

Nel frattempo, nel caso in cui l’affare Kane dovesse sfumare, è proprio a quel punto che i ‘Blancos’ finirebbero per fiondarsi immediatamente su Lautaro Martinez: centravanti che stanno osservando da un bel po’ di tempo.

E’ vero. Al momento non è stata ancora formalizzata alcuna offerta. Ciò non toglie, però, che da un momento all’altro le ‘Merengues’ possano fiondarsi immediatamente sul ‘Toro’ di Bahia Blanca: quest’oggi vero e proprio uomo simbolo dell‘Inter di Inzaghi e che Marotta e Ausilio non danno per partente.

A poter cambiare la situazione è, invece, l’arrivo di un’eventuale ed ipotetica offerta shock. Su per giù attorno ai 100 milioni. Questa la reale posizione da parte della dirigenza nerazzurra.