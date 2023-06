Bellanova tra ipotesi di scambio e gossip: la strategia nerazzurra

Spunta un’ipotesi di scambio per Raul Bellanova: il futuro all’Inter del laterale ventitreenne di Rho è ancora nebuloso, mentre in amore…

Sembra che l’Inter voglia trattenere Bellanova. Ma finora non è ancora scattato il riscatto, nonostante i tempi tecnici previsti dall’accordo con il Cagliari siano già scaduti. Nelle ultime uscire, il ragazzo si è messo in mostra: ha giocato anche qualche minuto in finale di Champions, senza sfigurare.

Ciononostante la sua stagione in nerazzurro non può dirsi del tutto positiva. Il laterale è stato uno dei giocatori meno utilizzati da Inzaghi, e in un paio di occasioni è stato anche fischiato dal Meazza, per via di alcuni suoi errori in difesa. Ma l’Inter vorrebbe tenerlo, perché crede che il ragazzo possa crescere. Per farlo, però, i dirigenti hanno già fatto capire che sarà necessario abbassare il costo del suo riscatto di Bellanova.

Il Cagliari non ha mai chiuso le porte all’operazione. Sembra insomma che il laterale sia destinato a rimanere in nerazzurro, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica. Dunque la nuova prospettiva sarebbe quella di prendere Bellanova tramite uno scambio.

Scambio col Cagliari per prendere Bellanova: i due nomi che piacciono ai sardi

L’Inter ha molti giovani che potrebbero essere utilizzati in tal senso. E l’impressione è che Ranieri possa optare per un attaccante. Si è già parlato di Sebastiano Esposito, reduce da una stagione altalenate fra Belgio e Serie B. Poi, ai rossoblù piacerebbe anche Martin Satriano, il 2001 uruguaiano, che ha trovato molte presenze nell’Empoli (pur andando a segno solo due volte).

La prospettiva di uno scambio per ottenere Raoul Bellanova è stata lanciata da La Nuova Sardegna, secondo cui i nerazzurri potrebbero proporre una contropartita al Cagliari per abbassare la quota per il riscatto. Il punto è che l’Inter non ha ancora esercitato il diritto di riscatto per Raoul Bellanova.

Lo ha comunicato ufficialmente il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato. Il dirigente ha spiegato che i nerazzurri avevano un’opzione d’acquisto, finora non esercitata. E questo per l’impossibilità finanziaria di portare a termine l’affare. “Nonostante l’opzione sia scaduta hanno la volontà di tenerlo a Milano anche in vista della prossima stagione“, ha spiegato Bonato, “e hanno aperto alla possibilità di valutare altre soluzioni per fare in modo che l’affare si concluda“.

Quindi si continuerà a discutere con il Cagliari. O l’Inter chiederà un nuovo prestito, oppure proverà a inserire una contropartita. Per Asllani, invece, l’obbligo di riscatto è scattato già a febbraio, dopo il successo in campionato contro il Milan: l’accordo prevedeva infatti che l’Inter dovesse acquistare il giocatore dopo il primo punto conquistato a febbraio.

Riscatto e gossip: Corona becca il laterale con l’ex gieffina

Raoul Bellanova è anche al centro del gossip. Il laterale dell’Inter è infatti finito su tutti i siti e un sacco di riviste rosa a causa di un presunto flirt con la ventottenne vicentina Paola di Benedetto, conduttrice tv ed ex vincitrice del GF VIP.

La bella Paola e il calciatore sono stati paparazzati da Fabrizio Corona. Ci sono dei video e delle foto, documenti postati su Telegram per smentire un presunto ritorno di fiamma tra la Di Benedetto e il suo ex fidanzato Federico Rossi.

E mentre voi parlate di skriniar e mercato raoul bellanova ha appena fatto la giocata da campione pic.twitter.com/JMeieS9obj — Matthew (@Matthewjumped) June 14, 2023

Bellanova è stato visto con la soubrette nei giorni scorsi in un locale di Milano. Secondo Corona, il laterale di Rho sarebbe arrivato al locale con una Lamborghini da 300.000 euro, “per gonfiare la sua autostima“.