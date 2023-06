Addio improvviso all’Inter: in Arabia da Ronaldo

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di portare nella Capitale dell’Arabia Saudita un campione dell’Inter. I tifosi non sembrano però troppo preoccupati

Proprio come la Cina qualche anno fa, ora è il mondo arabo a far tremare il calcio europeo, drogando il sistema con colpi milionari, proposte d’ingaggio sopra ogni limite e assalti a campioni non per forza in fase di declino.

A quanto pare il club di Ryad potrebbe cercare di rinforzarsi portando in Arabia da Ronaldo un po’ di campioni europei. Piace anche un titolare interista: è Marcelo Brozovic. La Gazzetta dello Sport scrive il club arabo già nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta formale sia all’Inter che ai procuratori del croato.

Sembra che Brozovic, che fra le altre cose è stato il miglior giocatore in campo in Spagna-Croazia, finale di Nations League, debba continuamente confermare il proprio valore agli occhi del pubblico interista. Anche quest’anno sono bastate poche giornate no per far dimenticare a tanti l’importanza di un simile giocatore nella rosa nerazzurra. E ora c’è chi non sembra per nulla allarmato dalla notizia di una possibile cessione.

Da mesi, ormai, Brozovic è considerato per la stampa e per buona parte della tifoseria come un elemento sacrificabile. Eppure il croato, a trent’anni, sembra ancora nel pieno della condizione, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto in infermeria per buona parte della fase inziale della scorsa stagione.

Offerta dall’Arabia, il club di Cristiano Ronaldo vuole Brozovic

Epic Brozo ha rinnovato con i nerazzurri sino al 2026, è un titolare tatticamente prezioso per la squadra di Inzaghi e ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. Ciononostante c’è chi vorrebbe cederlo al Barcellona con Kessié o lasciarlo andare in Premier per un’offerta superiore ai 30-35 milioni.

In questo senso, sembra che la dirigenza interista possa aver accolto quasi con serenità la notizia dell’arrivo di un’offerta da parte dell’Al-Nassr di Ronaldo: dall’Arabia potrebbero arrivare più di 35 milioni per l’Inter. E Brozovic potrebbe essere convinto ad abbandonare il calcio europeo di fronte a un ingaggio pesantissimo.