Dall’Inter al Manchester City: operazione da 100 milioni

I nerazzurri gli dicono ufficialmente addio. Tutti sono ormai certi della sua cessione in estate. Affare coi ‘Citizens’ vicino alla chiusura, nuova beffa per l’Inter

Rei di aver accusato un pesante ko in Champions League, non tanto per via dell’1-0 finale bensì di ciò che è poi valso quel risultato in favore del Manchester City, l’Inter è prossima a poter ricevere un’altra batosta direttamente da parte dei ‘Citizens’, questa volta sul mercato. Senza contare, inoltre, quella di Kovacic, dato vicinissimo al club di Guardiola.

Ciò che è accaduto in quello scorso 10 giugno è ormai sotto gli occhi di tutti ed ora, come se non bastasse, gli stessi inglesi hanno deciso, da punto e accapo, di rendersi assoluti protagonisti anche della prossima stagione, partendo proprio dall’imminente finestra di calciomercato estiva.

E’ proprio da lì, non a caso, che il Manchester City ha già deciso di incominciare a mettere le cose in chiaro lanciando, di conseguenza, un segnale importantissimo. In che maniera? Assicurandosi uno dei migliori prospetti futuri ad una cifra totalmente folle.

Proprio i ‘Citizens’, infatti, si apprestano a portare a termine un affare da 100 milioni di euro. Sì, avete capito bene: ma c’è da sapere, inoltre, che sul calciatore coinvolto in questa occasione aveva indirizzato le proprie antenne anche l’Inter. Consapevole, però, del fatto che – dal nulla – il diretto interessato ha, poi, raggiunto un valore economico a dir poco stellare.

Calciomercato, l’Inter dice addio a Gvardiol: il suo sogno resta il Real ma c’è il City pronto a chiudere a 100 milioni

Proprio come informa la redazione di ‘Calciomercato.it’, il Manchester City ha avanzato in questi ultimi giorni veri e propri passi concreti nei confronti di Josko Gvardiol, difensore centrale di attuale proprietà del Lipsia che sogna di vestire un giorno la maglia del Real Madrid.

Ciò nonostante, c’è da essere sinceri. Ad oggi, i ‘Blancos’ non hanno ancora avanzato alcun tipo di trattativa nei confronti del classe ’02, corteggiato inoltre dal Bayern Monaco – questi ultimi fiondatisi poi su Kim Min-jae per via degli elevatissimi costi di tale operazione – ma anche da Juventus e Inter, questi ultimi defilatisi poi già un bel po’ di tempo fa.

Proprio i nerazzurri, infatti, avevano già rivolto in passato più di un semplice occhio nei confronti di Gvardiol: colui che, però, dal nulla ha immediatamente raggiunto un valore economico a dir poco eclatante.

Ora, dunque, a poter cogliere la palla al balzo è proprio il Manchester City: club pronto a poter mettere sul piatto un assegno vicinissimo ai 100 milioni di euro in cash.

Chi spera, quindi, in una vera e propria asta al rialzo è proprio il Lipsia: società che, dopo aver rilevato il croato in passato per poco meno di 20 milioni, è ora prossimo a dover intascare un bonifico a tripla cifra.