90 milioni cash per Barella: l’Inter piazza il doppio colpo

Maxi prezzo fissato per il centrocampista nerazzurro in caso di offerte dall’estero, con il ricavato potrebbe arrivare il tanto atteso duo di centrocampo

Nicole Barella torna sul mercato con un bagaglio di esperienze, convinzioni e prospettive future di gran lunga maggiore rispetto al passato. Il centrocampista sardo ha dato il massimo anche in questa stagione, nei mille impegni vissuti tra Inter e Nazionale Italiana, stagliandosi come uno dei profili più interessanti dello scenario internazionale. E ora sarebbe pronto a fare le valigie, con una doverosa premessa.

Barella non è effettivamente in vendita e questo è ciò che la società nerazzurra ha voluto ribadire con fermezza non soltanto nei suoi confronti ma anche in favore di chi ha meritato un posto di prestigio in questa squadra. Da Lautaro Martinez ad Alessandro Bastoni, passando per Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e André Onana.

Eppure ciò che si vorrebbe fare (o non fare, in questo caso) non sempre rispecchia la realtà dei fatti. Talvolta è necessario prendere decisioni improvvise, compiere sacrifici per il bene del collettivo, mettere il dovere al primo posto. La dirigenza nerazzurra potrebbe dunque prendere in considerazioni eventuali offerte per il suo cartellino soltanto se queste siano uguali o superiori ai 90 milioni di euro. Questo è il primo scoglio essenziale da superare per trattare della cessione di Barella.

Calciomercato, tuona Barella sul mercato estero: l’Inter troverebbe ristoro in due opzioni sostitutive

Ammesso che una delle tante pretendenti, tra club di Premier League e Real Madrid alle dipendenze di Carlo Ancelotti, riescano nell’ardua impresa di convincere Giuseppe Marotta, l’amministratore delegato nerazzurro avrebbe comunque una doppia carta da giocarsi senza ulteriori indugi per tappare i vuoti di centrocampo lasciati anche da Roberto Gagliardini.

Anzitutto quella per Davide Frattesi, altra grande rivelazione del nostro campionato e ormai agli sgoccioli della sua esperienza al Sassuolo. Con lui ci sarebbe già un pre-accordo che troverebbe formalizzazione immediata, con l’inserimento del cartellino di Samuele Mulattieri da smistare in Emilia.

Poi per l’altro dei pupilli di Marotta, il ‘Sergente’ Sergej Milinkovic-Savic. Centrocampista di quantità affermato da diversi anni ormai alla Lazio, è da sempre uno degli obiettivi più caldi della Juventus di Massimiliano Allegri e sembrerebbe che il club bianconero abbia finalmente le carte per strapparlo dalle grinfie di Claudio Lotito. Sempre che l’Inter, forte di quel bottino di derivazione ‘Barelliana’, non compia uno strappo incredibile.