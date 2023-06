Clamoroso, torna Casadei: soldi e scambio col Chelsea

Filtra il nome del baby talento per il ritorno in Serie A dopo la gavetta in Inghilterra, operazione di gran lusso con il club di Boelhy e rimpianto Inter

Che sia stata un’operazione remunerativa è una dato certo. Negli ultimi anni nessuno dei ragazzi scuola Inter Primavera aveva prodotto tanto nelle casse nerazzurre, così d’impatto, senza essere passato neppure attraverso la porta scorrevole del prestito.

La cessione di Cesare Casadei al Chelsea per 15 milioni, però, ha lasciato l’ambiente nerazzurro con un po’ d’amaro in bocca. Perché con il suo talento in squadra la formazione di Simone Inzaghi avrebbe acquisito fantasia, varietà e incredibili opzioni di gioco. Proprio come fatto nel corso delle ultime stagioni da altre grandi realtà europee coi propri baby-talenti, vedi primo fra tutti il Barcellona di Xavi. Il mercato però chiamava con insistenza, così come il bisogno di battere cassa per non incombere in altri deficit di bilancio.

Il calciatore, nel frattempo, ha avuto modo di farsi strada nelle gerarchie del comparto giovanile del club inglese prima di fiondarsi nella sua primissima esperienza professionale tra le file del Reading. A prestito scaduto e rientrato alla base londinese, il calciatore ha poi dato prova delle sue immense qualità anche nel corso dell’ultimo Mondiale Under-21 con la maglia della Nazionale lasciando a bocca aperta diverse pretendenti.

Inter-Chelsea, ci risiamo? Spunta la Juve con un affare clamoroso

Con l’asse Inter-Chelsea ancora piuttosto caldo per via delle possibilità di cessione di André Onana, Denzel Dumfries, Romelu Lukaku, Ruben Loftus-Cheek e Trevoh Chalobah, Casadei avrebbe anche pronunciato interesse nel fare ritorno nel calcio italiano. Ma la sua ex squadra non ne sarebbe invischiata.

Piuttosto, nella totale sorpresa, il Chelsea preferirebbe lasciar andare il giovane centrocampista azzurro verso la Juventus in qualità di contropartita tecnica nell’affare che porterebbe a Dusan Vlahovic.

Come riportato da ‘calciomercato.it‘ il centravanti serbo, obiettivo di diverse realtà internazionali, ha deluso le aspettative bianconere per via di un rendimento incostante e i continui acciacchi fisici che lo tormentano senza sosta. Abbassare le pretese del suo cartellino, intorno agli 80 milioni, potrebbe essere nell’interesse del club di Todd Boelhy che – come noto – sarebbe disposto a tutto pur di rivoluzionare ulteriormente l’organico dei ‘Blues’ comprando giocatori a destra e manca. Chelsea show.