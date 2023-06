L’Inter è fuori gioco, annuncio in tv: “Vicino alla Juve”

Calano le chance di vedere il difensore in nerazzurro, bianconeri sempre più vicini alla firma con una grande condizione di mercato

Inter a rischio beffa, per l’ennesima volta, dopo il mancato accordo con Gleison Bremer la scorsa estate finito poi per vestire la maglia bianconera della Juventus. I nerazzurri sono infatti alle prese su diversi fronti per capire e valutare tutte le opzioni di mercato di cui potrebbe aver bisogno Simone Inzaghi, andando a collidere inevitabilmente con la dirigenza bianconera concentrata anch’essa su un paio di obiettivi condivisi.

Il primo è dato dal centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic, etichettato ormai in uscita dalla Lazio con il benestare del presidente Claudio Lotito alla giusta cifra. Per la Juventus si tratterebbe di un colpo importante dopo averlo seguito e bramato per diversi anni, ma al contempo sarà comunque necessario provvedere quanto prima a smistare tutte le uscite proprio nel reparto mediano.

Come se non bastasse, la dirigenza della Juventus è anche alle prese con la delicata situazione Alex Sandro: quest’ultimo, fresco di rinnovo automatico del contratto al raggiungimento del numero minimo di presenze, non sarebbe più parte integrante del progetto di rinascita lanciato da Massimiliano Allegri. Per questo motivo si è puntato un profilo fortemente voluto anche dall’Inter: Fabiano Parisi.

Calciomercato, Parisi conteso ma Juve in vantaggio: “È arrivato il suo momento”

Il giovane terzino sinistro – potenziale sostituto di Robin Gosens accostato ad un paio di club di Bundesliga – ha dato dimostrazione delle sue buone qualità nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli e sarebbe ormai pronto al salto di livello definitivo. Per Sergio Baldini, giornalista di ‘Tuttosport’ ospite della trasmissione in diretta streaming ‘TvPlay‘, l’affare sarebbe ormai ben avviato.

“Il presidente del club toscano lo aveva fatto notare nelle scorse settimane, Parisi non giocherà più nell’Empoli in futuro. È arrivato quel momento in cui è necessario lasciarlo partire e la Juventus ci sta pensando davvero. Oggi è l’obiettivo principale per coprire il ruolo, per cui ci sono buone possibilità di vederlo a Torino“, ha dichiarato il collega. Inter dunque fuori gioco, anche in questa circostanza.