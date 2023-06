Colpaccio Milinkovic-Savic: la ‘chiave’ per il sì di Lotito

Il centrocampista serbo ha le ore contate alla Lazio, il destino è già scritto: può cambiare maglia ad una condizione indispensabile per il presidente delle ‘Aquile’

Il suo momento sembra ormai giunto. Sergej Milinkovic-Savic, simbolo della Lazio degli ultimi anni assieme ad altri pochi eletti rientranti nelle grazie del presidente Claudio Lotito, sarebbe in procinto di lasciare il club capitolino e la fascia di capitano con il benestare del suo stesso presidente.

Quest’ultimo lo ha infatti trattenuto sino allo stremo delle forze e non avrebbe certamente potuto farlo ancora all’infinito, specie adesso che la concorrenza sul mercato si è inasprita tremendamente a seguito di alcune operazioni necessarie in uscita da parte di alcune big interessate al suo cartellino.

Prima fra tutte l’Inter, ancora dubbiosa se lasciar partire Marcelo Brozovic che avrebbe ricevuto nel frattempo l’invito della Saudi Pro League come tante altre vecchie leggende del calcio europeo per la modica cifra di 18 milioni annuali d’ingaggio cui potrebbero andare sommandosi altri 25 milioni direttamente nelle casse nerazzurre. Il profilo di Milinkovic-Savic, oltre a quello di Davide Frattesi, sarebbero dunque quelli maggiormente indicati a prenderne il posto. Ma con la gravante che oltre al club di Viale della Liberazione c’è anche la Juventus a tendere la mano ai due preziosi elementi di Serie A.

I bianconeri restano di fatto avvantaggiati rispetto all’Inter non tanto per un fattore economico quanto d’organico: Massimiliano Allegri sta liberando quanti più centrocampisti in esubero possibile per fare spazio alle nuove leve, salvaguardando soltanto coloro i quali sono ritenuti degni di rappresentare la storia della ‘Vecchia Signora’ anche in Europa.

Calciomercato, Lotito libera Milinkovic-Savic e fa contento Sarri: chance ridotte per l’Inter

Lotito non sarà restio ad aumentare le pretese per il cartellino del suo giocatore, anzi è risaputo che il presidente sia particolarmente geloso dei propri beniamini.

Per questo motivo la Juventus starebbe considerando l’idea di inserire nell’affare per Milinkovic-Savic il cartellino del giovane centrocampista Nicolò Rovella – come contropartita per abbassare il costo di 40 milioni di euro fissato di recente. Il calciatore piace particolarmente a Maurizio Sarri che lo ha seguito nel corso della sua avventura in prestito al Monza, dal quale è uscito positivamente come uno dei suoi protagonisti assoluti. Rovella, in ogni caso, è valutato almeno 15 milioni e assieme a lui ci sarebbero altre valutazioni per la riconferma di Luca Pellegrini.