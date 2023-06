Onana al Manchester United: la ‘mossa’ dell’agente

È calda la pista Red Devils per il portiere camerunese legato all’Inter fino a giugno 2027 con uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione

Onana-Manchester United l’abbiamo definita una pista calda. Non a caso, come riportato da ‘Sky Sport’, ieri l’agente del portiere camerunese è stato in quel di Manchester per parlare con la dirigenza dei ‘Red Devils’.

Come scritto da Interlive.it, l’ex Ajax ha già parlato direttamente con ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Ajax, a proposito di un trasferimento a Old Trafford.

L’eventuale assalto degli inglesi dipende da De Gea. In caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza, sul portiere spagnolo ci sono club dell’Arabia Saudita, ecco che i ‘Red Devils’ potrebbero passare dalle parole ai fatti presentando una proposta concreta per il classe ’96. Lo United valuta anche Pickford, anche se Onana sembra averlo sorpassato nel gradimento.

Obbligata ad autofinanziarsi, l’Inter è aperta alla cessione di Onana, a patto però che sul tavolo arrivi una proposta davvero irrifiutabile. Quanto? Probabilmente 50 milioni o giù di lì potrebbero essere ritenuti sufficienti per il cartellino del ventisettenne, acquistato a costo zero e che quindi frutterebbe una maxi plusvalenza.

Staremo a vedere se lo United arriverà fino a quota 50 milioni per Onana, legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza a giugno 2027 da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio ‘umano’ in rapporto agli standard del calcio e al livello del portiere, uno stipendio che gli inglesi potrebbero tranquillamente raddoppiare.

Calciomercato Inter, Mamardashvili se parte Onana. Sommer piano B

Un problema per l’Inter potrebbe essere l’erede di Onana. Vicario sta infatti andando al Tottenham, dunque i dirigenti sarebbero costretti a virare altrove. Stando a indiscrezioni ora il nome più forte è quello del georgiano Mamardashvili del Valencia.

Gli spagnoli lo valutano sui 20-25 milioni di euro e difficilmente accetterebbero contropartite come invece avrebbe accettato l’Empoli del presidente Corsi. Il ventiduenne di Tiblisi è comunque un profilo che piace molto alla società di viale della Liberazione. Il piano sarebbe rappresentato da Sommer, che con il ritorno di Neuer potrebbe fare le valigie. Il Bayern, però, non lo dà gratis, mentre l’ingaggio dell’elvetico – circa 5 milioni lordi, meno col decreto crescita – è senz’altro alla portata del club di Zhang.