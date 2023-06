Operazione conclusa: visite mediche e firma, bye bye Inter

By

Tutto fatto con un club straniero. Nerazzurri ormai destinati, a tutti gli effetti, a dirgli addio. Già in programma nella giornata di oggi i primi controlli medici

Ancor prima di prendere ufficialmente il via, la nuova sessione di calciomercato estiva, oramai alle porte, ha già incominciato a regalare i primi botti di mercato: partendo proprio dal fatto che innumerevoli big hanno, sostanzialmente, già deciso il proprio futuro.

Molti di questi prenderanno, infatti, a breve un volo con destinazione Arabia. Oltre ai soli Benzema e Kante pensiamo, ad esempio, a qualche altro attuale tesserato del Chelsea: come Ziyech, Mendy e Koulibaly, giusto per citarne qualcuno.

Ognuno di loro è, non a caso, prossimo all’approdo nella Saudi Pro League: campionato che, man mano, si sta sempre più espandendo e che a breve accoglierà, per l’appunto, innumerevoli campioni.

Nel frattempo, però, questi non sono i soli ed unici colpi di mercato che si apprestano a dover essere definiti. Ciascun campionato infatti, tramite quella che è la volontà fatta trapelare da parte delle rispettive squadre che ad oggi figurano in quel determinato contesto, ha già fatto capire di dover accogliere, a breve, qualche altra nuova pedina. Uno su tutti? Sicuramente la Premier League.

Calciomercato Inter, addio a Vicario: tutto fatto col Tottenham per 20 milioni più bonus. Oggi le visite

Nonostante il forte interesse fatto trapelare da parte dell’Inter nei confronti di Guglielmo Vicario in questi ultimi tempi, dove da mesi si parlava non a caso di un primo principio d’accordo assieme all’Empoli, l’estremo difensore azzurro non viaggerà in direzione Milano.

Ad aver, infatti, sbaragliato la forte concorrenza è stato proprio il Tottenham: club che ha già raggiunto assieme all’Empoli l’intesa per far sì che il classe ’96 arrivi, già a partire da quest’estate, in quel di Londra.

E’ già tutto fatto, non a caso, per il suo approdo alla corte degli ‘Spurs’, questi ultimi rei di aver posto sul tavolo dei toscani un’offerta da 20 milioni di euro più bonus proprio in favore del club presieduto attualmente da Fabrizio Corsi.

Nulla da fare, quindi, per l’Inter: altra società che, da mesi, monitorava con particolare attenzione la situazione Vicario in caso d’addio di Onana, con l’ex Cagliari che sino ad un attimo fa risultava essere l’obiettivo numero uno per la porta nerazzurra.

Visite mediche già fissate nella giornata di oggi per il forte estremo difensore ‘made in Italy’.