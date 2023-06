Pazzesco: 100 milioni dall’Arabia Saudita, Inzaghi trema

100 milioni di euro circa, in tre anni, ecco quanto hanno offerto dall’Arabia Saudita. L’interessato ha resistito ma potrebbe presto stufarsi

Romelu Lukaku ha rifiutato 100 milioni dall’Arabia. Il belga vuole solo l’Inter e l’ha già ribadito al Chelsea. Tale manifestazione d’amore nei confronti dei colori nerazzurri è stata, com’era facile da immaginare, poco gradita ai Blues.

Con il convinto no ai sauditi pronunciato da Lukaku, il Chelsea ha perso 60 milioni. Per questo il club londinese, forse un po’ anche per ripicca, sta offrendo Big Rom a destra e a manca.

Sponda Lukaku, l’Inter è l’unica destinazione possibile. Lo ha confermato anche il suo avvocato, Sebastien Ledure. Il potente legale ha chiarito che non ci sono stati colloqui con il Milan, e che il belga ha le idee chiare, come confermano con i fatti le sue ultime scelte. Per esempio, quella di non accettare i 100 milioni in tre anni offerti dall’Arabia Saudita.

L’Inter non può gongolare troppo e Inzaghi non può dormire sonni tranquilli. “La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un’offerta seria. Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro“, ecco cos’ha dichiarato Ledure.

Il bomber belga è fermo nei propri propositi, ma ora tocca all’Inter far capire al Chelsea che fa sul serio. Marotta e Ausilio sono però bloccati: non hanno armi (niente soldi) per contrattare un nuovo prestito.

Lukaku rifiuta circa 100 milioni di euro dall’Arabia

Dopo la prima proposta che gli era stata recapitata di circa 25 milioni per due anni, i sauditi hanno cercato di blandire Big Rom con una bozza di contratto da 30 milioni per tre stagioni più bonus.

Ausilio nel vertice di Londra degli scorsi giorni ha parlato con il Chelsea di un altro prestito a una cifra ribassata rispetto alla scorsa stagione. E il Chelsea ha risposto con un secco e stizzito no. Ciò vuol dire che l’Inter dovrà fare qualcosina in più. Questo si aspettano i Blues, Lukaku e il suo entourage.

La situazione è abbastanza complessa, e i referenti un tempo morbidi si sono irrigiditi. Il Chelsea è già andato incontro ai desideri del centravanti e ai limiti economici dell’Inter, e non vuole farlo più. E per rappresaglia, ora sono pronti a trattare per una cessione a 30-35 milioni con chiunque, Milan compreso.

Big Rom si dà da fare e Marotta sta con le mani in mano

Il belga più di questo non può fare. L’anno scorso ha convinto il presidente del Chelsea a cederlo in prestito e anche quest’anno sta facendo di tutto per far capire al club quali sono le sue intenzioni. Marotta, invece, non sa cosa fare e cosa inventarsi.

Probabilmente si spera che nessun club si faccia avanti, come hanno già fatto i sauditi. E che il Chelsea possa accettare di mandare Lukaku di nuovo in prestito all’Inter per sfinimento. Ma la tattica del logoramento è rischiosa, specie per i nerazzurri, che vorrebbero portar avanti altri affari con i Blues. C’è anche la possibilità che Lukaku venga mollato. O che lo stesso belga si possa stufare.

Il Chelsea attende. Lo stesso fa Lukaku. Pure Inzaghi vorrebbe avere notizie sui giocatori su cui potrà contare nella prossima stagione. E l’Inter si fa prendere dall’ansia. Forse a luglio succederà qualcosa di nuovo. Ma per ora sembra che i nerazzurri si siano infilati in un brutto cul-de-sac.