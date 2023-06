Blitz ‘pesante’ a Milano: 170 milioni cash sul tavolo

Un club d’Europa pronto a tendere un doppio assalto nella stragrande cittadina milanese. Operazioni rispettivamente da 80 e 90 milioni. L’Inter gli dice addio

L’Inter, proprio come testimoniato dall’imminente partenza di Brozovic, continua a lavorare sia sul fronte delle uscite e, a breve, anche su quello delle entrate.

Una volta piazzata la cessione del croato infatti, oramai sempre più spedito verso l’addio (a confermarlo è stato un indizio social rilasciato direttamente da parte del calciatore negli scorsi giorni) i nerazzurri saranno poi liberi, a quel punto, di fiondarsi una volta per tutte su Frattesi: con quest’ultimo che dovrebbe finire per legarsi ai colori dell’Inter con un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione.

Ciò nonostante, eccezion fatta per questo tema, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ continuano a tenere vita tutta una serie di altre situazioni: incluse quelle di Nicolo Barella e Lautaro Martinez.

Proprio il primo dei due, infatti, è finito recentemente nel mirino del Newcastle, club che intende provare a portarlo lì in Inghilterra a partire già da quest’estate.

Ad ogni modo, Marotta e Ausilio sono stati fin troppo chiari. Per disfarsi dell’ex Cagliari, non bastano certamente quei 60 milioni di euro che i ‘Magpies’ hanno proposto negli scorsi giorni, ma occorrerà bensì un’offerta, come minimo, tra i 90 e i 100 milioni di euro. Monstre per intenderci.

Nel frattempo dunque, proprio per tale motivo, il club guidato attualmente da Edward Graham Howe, è finito per virare su Sandro Tonali: centrocampista reputato come una sorta di piano B a Barella e per cui è pronto a chiudere (tant’è che è già tutto fatto). Occhio, però, perché l’ex Brescia potrebbe, anche, non essere il solo calciatore per cui gli inglesi potrebbero, ben presto, provare a chiudere.

Calciomercato, tutto fatto tra il Newcastle e Tonali: occhio al doppio colpo da 170 milioni complessivi con Lautaro

Negli scorsi giorni, il Newcastle si è fatto avanti per Sandro Tonali proponendo in favore del Milan una cifra che ruotava tra i 70 e i 75 milioni di euro. Non per niente, proprio nella giornata di mercoledì, gli agenti dell’ex Brescia sono addirittura volati a Londra per interfacciare in prima persona colloqui assieme alla dirigenza inglese.

Son servite quarantott’ore di tempo all’incirca per far si che si arrivasse a trovare la giusta squadra a tale affare: operazione che, quindi, è destinata ad andare in porto a 80 milioni di euro con Tonali (colui che, quest’oggi, ne percepisce 2,5 di milioni dai rossoneri) prossimo a dover beneficiare di un ricco contratto da 8 milioni più bonus a stagione per i prossimi sei anni.

Un’altra idea che, a breve, potrebbe anche prendere piede, è quella di vedere proprio il Newcastle finire per tentare il doppio colpo milanese.

In tal senso, occhio ad un eventuale e presunto doppio colpo con dentro Lautaro Martinez: con gli stessi inglesi che, per provare a far loro anche il ‘Toro’ dovrebbero, come minimo, offrire 90 milioni di euro per l’ex Racing Club. Questo il piano che, eventualmente, scombussolerebbe a pieno anche i progetti dell’Inter, oltre che quelli del Milan.