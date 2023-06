Immobile sostituto di Dzeko: affare choc (quasi) impossibile

Possibile proposta in arrivo sul tavolo dell’Inter. Eccezion fatta per Milinkovic, può spuntare fuori anche il nome dell’attuale capitano della Lazio in sede nerazzurra

Con un Edin Dzeko ormai accasatosi al Fenerbahce, in casa Inter è tempo di nuove ed oculate riflessioni, a cominciare proprio da quello che risulterà essere il rispettivo reparto avanzato.

Così come Lukaku infatti – attaccante che a breve rientrerà al Chelsea e per cui, da qui in poi, verranno attuati nuovi ed ulteriori ragionamenti riguardo il suo futuro – anche il ‘Cigno’ di Sarajevo ha, a tutti gli effetti, detto addio all’Inter.

Il bosniaco ha, non a caso, fatto meta in Turchia dove si è poi successivamente unito al Fenerbahce: club dal quale èl’ex Roma andrà a beneficiare di un ricco biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus condito da un premio di 5 milioni alla firma.

Così facendo insomma, con un Correa anche lui ai nastri di partenza – tant’è che anche lo stesso Inzaghi si è mostrato consenziente alla sua cessione – i nerazzurri hanno, dunque, necessariamente di nuovi rinforzi là davanti: motivo per cui a breve, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, potrebbero prendere vita tutta una serie di candidature, inclusa quelle di Ciro Immobile magari.

Calciomercato Inter, Immobile potrebbe venir offerto ai nerazzurri tramite agenti: affare piuttosto complicato

L’Inter va a caccia di nuovi interpreti offensivi per il proprio reparto avanzato ed è per questo che, da un momento all’altro, tutta una serie di agenti potrebbero finire per far meta nel quartier generale nerazzurro: inclusi, da vedere però, anche quelli di Ciro Immobile, da sempre uomo simbolo della Lazio e con alle spalle una stagione complicata.

Proprio in questa stagione, infatti, il centravanti natio di Torre Annunziata ha accusato innumerevoli infortuni tali da non avergli permesso di rendere al meglio e di trovare una più che discreta continuità.

Ciò nonostante, il classe ’90 resta da considerarsi ugualmente uno dei migliori bomber di A in circolazione e, a testimoniarlo ulteriormente, sono proprio i 14 gol stagionali messi a referto e conditi da altri 7 assist.

Tornando al suo futuro, invece, l’idea potrebbe essere – come già anticipato d’altronde – quella di vedere i suoi intermediari presentarsi in sede Inter con l’intento di proporlo.

C’è da dirlo: al momento stiamo solamente parlando di tutta una serie di eventuali ed ipotetiche soluzioni e, a certificarlo, è proprio il fatto che stiamo pur sempre facendo riferimento all’attuale capitano della Lazio – quest’oggi miglior marcatore di sempre dei biancocelesti con 196 reti totalizzate – legato, per l’appunto, a questi colori sino a giugno 2026.

Affare, dunque, non impossibile ma quasi: visto e considerato, inoltre, che potrebbe concludersi solamente nel caso in cui Lotito aprisse ad una sua cessione molto low-cost, data la stagione altalenante da cui Immobile è reduce.

C’è però un ma. L’ex Juventus era e resta da considerarsi, a tutti gli effetti, un ‘fedelissimo’ di Simone Inzaghi: motivo per cui, nel caso in cui fosse possibile, il tecnico piacentino lo riaccoglierebbe al proprio fianco nuovamente a braccia aperte.

Ad ogni modo, nonostante tutto e tutti, i nerazzurri hanno, praticamente, ormai accolto alla propria corte il futuro sostituto di Edin Dzeko: vale a dire Marcus Thuram, attaccante per cui l’Inter si è portata avanti nelle trattative, tanto da sorpassare il Milan, mettendo a disposizione del calciatore un quinquennale da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus.