Da Madrid a Milano: il jolly da 13 titoli per l’Inter

Possibile proposta in arrivo sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’. Affare travolgente quanto difficoltoso. Tutti i possibili scenari

Nelle persone di Marotta e Ausilio, principalmente, l’Inter ha già incominciato a rimboccarsi le maniche e, di conseguenza, a programmare la prossima stagione.

Sarà fondamentale, infatti, confermare quanto di buono fatto nella passata stagione alzando, al tempo stesso, l’asticella anche in campionato: cosa che, assieme a Simone Inzaghi, i nerazzurri non sono ancora riusciti a fare.

Questo perché, alla prima annata trascorsa in Serie A al fianco del tecnico piacentino, Lautaro e compagni hanno prima rimediato un insoddisfacente secondo posto con due punti di differenza rispetto al Milan e, poi, messo sì in saccoccia una qualificazione in Champions ma ottenendo, come si suol dire, la ‘medaglia di bronzo’ perché preceduti da Napoli e Lazio.

Ad averlo ammesso recentemente è stato proprio lo stesso Steven Zhang: attuale presidente dell’Inter che, in prima persona, ha dichiarato: “Ai tifosi prometto una squadra ancor più competitiva rispetto a quella vista quest’anno“.

Insomma: i presupposti per far bene ci sono tutti, con la ‘Beneamata’ che ha già incominciato a sondare il terreno per innumerevoli centrocampisti, a partire proprio da Sergej Milinkovic–Savic e Davide Frattesi (per quest’ultimo, è emerso fuori che Marotta avrebbe già incontrato la dirigenza del Sassuolo per discutere della sua reale situazione).

Ciò nonostante, tra le mura di ‘Viale della Liberazione’, potrebbe prendere piede qualche altra eventuale ed ipotetica idea di mercato innestata, magari, dall’agente di qualche importante calciatore giunto ormai, probabilmente, ai titoli di coda assieme alla rispettiva squadra. Tra questi, occhio anche alla candidatura di Axel Witsel.

Calciomercato Inter, occhio al tentativo degli agenti di Witsel: affare, presumibilmente, del tutto in salita. I perché

Tra i tanti calciatori a caccia di una nuova e presunta futura destinazione vi è da dover considerare anche Axel Witsel, quest’oggi in possesso di un accordo valido sino a giugno 2024 assieme all’Atletico Madrid.

A causa del suo contratto, in procinto di andare in scadenza, infatti, gli agenti del belga potrebbero finire, da un momento all’altro, per proporre il proprio assistito a tutta una serie di club: Inter inclusa.

E’ vero: trattasi, ugualmente, di un’eventuale ed ipotetica proposta del tutto allettante – visto e considerato che il calciatore ha già vinto la bellezza di 13 titoli in carriera, precisamente quelli di: 2 Supercoppe belga, 1 Coppa belga, 2 titoli di campione del Belgio, 1 Coppa di Russia, 2 Supercoppe di Russia, 1 titolo di Campione di Russia, 1 titolo di Campione del Portogallo col Benfica, 1 titolo di Campione di Germania, 1 Supercoppa tedesca ed 1 premio di giocatore dell’anno nel lontano 2008 – se non fosse per il fatto che ha un’età pressoché avanzata.

In aggiunta a tutto ciò, poi, vi è da considerare il fatto che, ad oggi, Witsel beneficia di uno stipendio che ruota attorno agli 8 milioni di euro: decisamente troppi per l’Inter. Motivo per cui, ammesso e concesso che gli agenti del belga arrivino per davvero un giorno a bussare nel quartier generale milanese, gli stessi nerazzurri finirebbero per dire di no a tale e presunta proposta.

L’intera dirigenza della ‘Beneamata’, peraltro, per la propria mediana guarda ad un centrocampista di rottura per il proprio baricentro di gioco.