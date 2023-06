La Curva Nord congeda Brozovic: il contenuto del messaggio

I principali sostenitori dell’Inter hanno rivolto un particolare pensiero nei confronti del croato. Ecco ciò che recita la ‘dedica’ rivolta in favore di ‘Epic’

Marcelo Brozovic e l’Inter sono ormai in procinto di dirsi definitivamente addio. Dopo aver trascorso otto anni e mezzo al servizio della ‘Beneamata’, il forte centrocampista croato lascerà Milano già in questi giorni per poter prendere poi un volo con destinazione Arabia.

L’Inter e l’Al-Nassr – società in cui milita attualmente Cristiano Ronaldo – hanno ufficialmente raggiunto un accordo nelle scorse ore per far sì che l’ex Dinamo Zagabria approdi in terra saudita già in quest’estate.

Il classe ’92 dirà, infatti, addio ai nerazzurri per 23 milioni di euro andando a percepire, di conseguenza, un ricco contratto da 20 milioni di euro a stagione (verosimilmente per i prossimi tre anni).

Nel frattempo, sono tanti, tantissimi, i messaggi d’affetto spuntati fuori sui social in queste ultime ore e rivolti, per l’appunto, nei confronti di ‘Epic Brozo’, tra cui uno della Curva Nord.

La Nord saluta Brozovic: “Non finiremo mai di ringraziarti, Buona fortuna Marcelo”

Tramite una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram, la Curva Nord dell’Inter ha deciso di rendere omaggio a Marcelo Brozovic: centrocampista che, ribadiamo, dopo aver trascorso otto anni e mezzo al fianco dei nerazzurri, lascerà Milano nelle prossime ore.

Questo il contenuto del messaggio rivolto da parte del tifo organizzato nerazzurro nei confronti di Marcelo Brozovic: “Non finiremo mai di ringraziarti per il calcio che ci hai fatto vedere. Hai sempre sudato la maglia dal primo all’ultimo giorno. Grazie Marcelo, buona fortuna”.