Piccoli campioni: i gioielli nerazzurri su cui puntare per il futuro

I ragazzi dell’Inter Under-17 sono dei piccoli campioni: battendo la Fiorentina hanno conquistato la finale del campionato e si sono poi confrontati con la Roma

La finale è andata in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Il risultato non è stato poi così sorprendente… La Roma, favorita alla vigilia, ha vinto per 2-1, aggiudicandosi lo Scudetto.

Quest’anno, la Primavera interista allenata da Chivu non ha offerto grandi soddisfazioni: la squadra non ha raggiunto i play-off e non ha rivelato grandi sorprese a livello tecnico, tranne forse per Francesco Pio Esposito, un sotto-età già convocato anche con l’Italia U20.

Le cose sono andate molto meglio per l’Under-17, arrivata in finale scudetto contro la Roma dopo il 3-1 inflitto alla Fiorentina. I piccoli (quasi) campioni nerazzurri hanno dimostrato personalità e grande voglia di vincere. Su tutti, in semifinale, ha stupito Matteo Lavelli, punta centrale di sedici anni.

Lavelli, classe 2006, ha segnato otto volte nelle ultime sette partite in Under-17, e ha segnato pure una doppietta all’esordio anche in Under-18. In U-17, per il ragazzino, sono già sono diciassette i goal in ventisette partite.

Il vero campione in attacco è però un altro: è Mattia Mosconi, che ha infatti già firmato un contratto da professionista con il club. Il classe 2007, cresciuto nella scuola calcio U.S. Grosio nell’omonimo comune in provincia di Sondrio, è un mancino naturale. Gioca da centravanti puro, ma sa anche essere funzionale da seconda punta o da trequartista.

Pur essendo ancora un po’ mingherlino, non sfigura come terminale offensivo. Sa segnare con conclusioni di potenza o di classe. In certe movenze ricorda un po’ Lautaro. Ciò che Mosconi sa fare meglio è scartare l’avversario. E l’Inter ha davvero bisogno di ragazzi in grado di saltare senza difficoltà l’uomo. Il ragazzino ci sa fare palla alla piede ma deve crescere nel senso di posizione e soprattutto ne gioco aereo.

I piccoli campioni dell”Inter U-17: ecco i profili più interessanti

L’altro campioncino della squadra è il francese Yvan Maye, che ha già diciassette anni (anche lui ha già firmato un contratto pro quest’anno). Un difensore centrale mancino, alto quasi uno e novanta e dalla buona visione di gioco: bravo nell’avviare l’azione e nelle marcature preventive. E poi c’è il terzino sinistro Matteo Cocchi, che pare abbia già attirato l’attenzione di Inzaghi.

Poi c’è Matteo Spinaccè, da tempo nel giro delle Nazionali: un baby bomber pieno di buone qualità, che tra un paio di anni potrebbe stupire tutti quanti: per ora deve crescere, soprattutto fisicamente.

Contro la Fiorentina, l’Inter U-17 è riuscita a imporsi solo ai supplementari ma ha dimostrato grande concentrazione e voglia di vincere. I ragazzini nerazzurri sono andati in vantaggio al 4′ con Mosconi, dopo un bel contropiede. Per tutto il primo tempo, poi, i giovani allenati da Tiziano Polenghi hanno tenuto a freno le velleità di pareggio della Fiorentina.

L’1-1 è arrivato a inizio secondo tempo con Rubino, con una conclusione precisa dal limite dell’area. L’Inter ha allora ripreso a spingere, ma non è riuscita mai a ripassare in vantaggio nei 90′ regolamentari.

Ai supplementari si è svegliato Lavelli, che ha portato in vantaggio i nerazzurri al 98′ con una girata alla Dzeko. Poi, a tempo quasi scaduto, Lavelli ha messo il 3-1 sorprendendo il portiere viola che aveva lasciato la porta indifesa nel tentativo di sfruttare l’ultimo corner del match.

La finale contro la Roma

La finale ha visto l’Inter combattere con determinazione. I nerazzurri sono andati persino in vantaggio. Poi la Roma ha vinto in rimonta il suo ottavo Scudetto di categoria. Hanno deciso i goal di Feola e Nardozi. Il reparto avanzato dell’Inter ha retto bene. In difesa, invece, hanno ballato un pochino troppo.

Quest’anno i piccoli attaccanti dell’Inter hanno segnato a raffica. La classifica marcatori dice De Pieri 14 reti, Spinaccè 12 e Mosconi 12. Tutti e tre questi ragazzi sembrano destinati a far carriera. Sono bravini anche i due centrali titolari di difesa: Garonetti e Chiesa. Altro nome da segnarsi: quello di Zanchetta in mediana.

Nella categoria gioca anche Zefi, che è un altro possibile crack, ma il ragazzino si è infortunato alla spalla e non lo vedremo per un po’.