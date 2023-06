Suggestione Lautaro, che offertona: 70 milioni subito

Il centravanti nerazzurro potrebbe valutare l’addio verso la Premier League consapevole dell’interesse di almeno due grandi pretendenti sul mercato

Nel rispetto di ogni pronostico, forse ancor di più di quanto inizialmente valutato, Lautaro Martinez è finito a parlare di sé anche a stagione conclusa con la sessione di mercato estiva alle porte. Esattamente come accaduto in passato, ma questa volta a tinte maggiorate.

Alle sue calcagna non ci sarebbe soltanto il Real Madrid, orfano di Karim Benzema e adesso affamato di un centravanti di sostanza del calibro di Kylian Mbappé ed Erling Haaland (entrambi irraggiungibili al momento). Stando alle indiscrezioni lanciate da ‘Football Insider’, il centravanti Campione del Mondo con la Nazionale Argentina e reduce dalla disputa della finale di Champions League dopo aver portato a casa altri due trofei prestigiosi in stagione, è ora nel mirino della Premier inglese.

Non una grande novità, in realtà. Lautaro aveva destato le attenzioni di Tottenham, Manchester United e Chelsea già da tempo. Tutti club che per un motivo o per un altro hanno bisogno di una punta vera. I ‘Blues’, in particolare, non hanno più voglia di schierare Kai Havertz in un ruolo a lui sì congeniale ma per il quale non è nato.

Parola di Mauricio Pochettino, nuovo tecnico atteso dal prossimo 1° luglio in quel di Londra, per rivoluzionare lo scenario e riportare il club su livelli di competitività accettabili dopo un’annata penosa. L’operazione che potrebbe nascere sarebbe soltanto la punta dell’iceberg della serie di incontri e valutazioni fatte negli scorsi giorni in compagnia del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Una mossa che sconvolgerebbe comunque l’ambiente.

Calciomercato, Lautaro via dall’Inter? Soltanto a prezzi improponibili

L’Inter, in ogni caso, mette le mani avanti. Il prezzo lanciato da 70 milioni di euro è troppo scarno rispetto alla reale valutazione del centravanti che, ad oggi, non varrebbe meno di 100 milioni.

Del resto Lautaro è trascinatore della formazione di Simone Inzaghi, primo tra i suoi marcatori e secondo soltanto ad Osimhen nella speciale classifica di Serie A. Risorsa preziosa, al pari di André Onana, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, l’argentino non ha neppure tanta voglia di intraprendere un nuovo percorso proprio adesso. Ad un passo dall’ennesimo traguardo di una carriera in rapida ascesa.

Soltanto a Milano può fare la storia, soltanto a Milano vuol stare anche in futuro. Garanzia anche da parte dell’agente, Alejandro Camano, mai interpellato per l’addio. Certo è che prima di definire la sua posizione deve passare altro tempo: la sessione di mercato non è neppure ancora iniziata e molto potrebbe cambiare in itinere.