“Totale”: Barella venduto in Premier, annuncio a sorpresa

Parole forti dell’ex difensore simbolo del club come ‘invito’ ad investire sul profilo del centrocampista nerazzurro in futuro, superando la rivale Chelsea

Ha fatto grandissime cose ed era inevitabile che il suo nome finisse ancora una volta nel calderone dei supertalenti di cui la Premier League va matta in questa sessione estiva di mercato.

Da centrocampista prezioso in entrambe le fase di gioco a fulcro indispensabile della manovra di Simone Inzaghi, Nicolò Barella è oggi uno dei pochi simboli di cui l’ambiente nerazzurro può davvero andare fiero. E proprio per questo motivo i tifosi si aspettano che la società faccia carte false per trattenerlo a sé, scacciando al di fuori dei propri confini operativi tutte le voci, indiscrezioni e occhiate d’interesse che giungono prepotenti soprattutto dall’estero.

In Premier League, infatti, non si fa altro che parlare del suo futuro come accaduto già per Sandro Tonali. L’Inter teme proprio questo: che anche il proprio calciatore venga trascinato dalle importanti promesse dei club inglesi – storicamente più forti sotto il profilo economico e mediatico – dimenticando tutto ciò per cui ha duramente lavorato e combattuto. Questa eventualità almeno per il momento non sarebbe stata presa in considerazione da Barella né dalla sua entourage, anzi l’intenzione migliore sarebbe quella di continuare a scrivere la storia all’insegna di nuovi ricchi successi di squadra. D’altro canto però è pur vero che la società nerazzurra, a fronte di una giusta offerta di mercato, potrebbe anche vacillare.

Calciomercato, Barella sulla bocca di tutti in Premier: “Tra i migliori”

Se dovessero mai trapelare dettagli sul suo inserimento in lista trasferimenti, il Chelsea sarebbe certamente tra i primi club a muovere i propri passi. Eppure la priorità è data dalla firma di Caicedo dal Brighton. Così facendo il diritto di prelazione passerebbe direttamente nelle mani del Liverpool di Jurgen Klopp, da mesi suo estimatore.

Non a caso, proprio di recente, anche l’ex difensore e stella dei ‘Reds’, Jamie Carragher, ha commentato le qualità di Barella e lanciato un vero e proprio appello ad investire attivamente su di lui in futuro.

“Credo che sia tra le migliori mezz’ali d’Europa. È un centrocampista totale, sa anche fare bei gol“, ha dichiarato l’ex calciatore sulla base di quanto riportato da ‘DAZN’. L’Inter deve adesso guardarsi attentamente le spalle. Il suo profilo non vale meno di 70 milioni e il club delle midlands sarebbe soltanto uno dei tanti a farsi avanti per un’asta sensazionale.