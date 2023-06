Inter a un passo dal nuovo Mondiale per Club: ecco come funziona

Nerazzurri assieme ad un’altra italiana per contendersi il primato nella nuova competizione lanciata da FIFA vicina al debutto con la prima edizione nel 2025

La disputa della finale di Champions League ha scaturito un triplo vantaggio per l’Inter nello scenario calcistico internazionale. Anzitutto sotto il profilo del morale: un club italiano non partecipava ad un evento tanto importante da troppi anni ed era assolutamente necessario per riscattare il blasone della Serie A in Europa.

Quindi anche sotto l’aspetto economico: sono stati circa 100 i milioni di euro di ricavato diretti nelle casse societarie nerazzurre grazie ai quali – parzialmente – il presidente Steven Zhang ha potuto delegare la propria direzione sportiva verso nuove importanti operazioni di mercato. Senza dimenticare, come logico, che hanno avuto un ruolo essenziale anche per tamponare le perdite passate in bilancio.

Non ultimo, però, il secondo posto in Champions ha rappresentato il miglior biglietto da visita in vista della primissima edizione del nuovo format del Mondiale per Club che prenderà il via nel 2025.

Il progetto lanciato da Infantino alcuni anni fa starebbe man mano prendendo sempre più forma. Nonostante non siano trapelate ancora cifre ufficiali, il montepremi dovrebbe ammontare a 2,5 miliardi di euro di cui 2 miliardi alle finaliste. Così facendo la vincitrice uscente andrebbe a ricavare almeno 100 milioni di euro in appena un mese di disputa della competizione.

L’Inter risponde presente: al via il nuovo format del Mondiale per Club

Assieme all’Inter, anche una tra Juventus, Napoli e Milan potrebbero trovare posto tra le 12 partecipanti del continente europeo. La selezione è data dalle vincenti delle ultime quattro edizioni di Champions League, così come dalle otto migliori classificate nel ranking UEFA del medesimo periodo.

Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco anticiperebbero proprio PSG e Inter, mentre ci sarebbero da decidere ancora le restanti. Tra queste, non ci possono essere più di due squadre per campionato (quindi il Liverpool resterebbe fuori nonostante il coefficiente alto) e non varranno le partecipazioni alle altre due competizioni europee per importanza nel calcolo complessivo dei meriti acquisiti.