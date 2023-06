Scambio secco con Onana: annuncio definitivo in tv

Il portiere camerunese piace da matti in Premier League e prende piede l’ipotesi di scambio, ecco il commento sull’eventuale operazione a tinte nerazzurre

Mercato concitato, specie in casa Inter. Nelle ultime ore le voci di cessione di Marcelo Brozovic verso la Saudi Pro League hanno rapito la scena mediatica del panorama italiano, lasciando intendere che le intenzioni del calciatore restano delle più ambiziose mentre i nerazzurri hanno ancora voglia di monetizzare il più possibile in un operazione che vada bene ad ambo le parti.

Prima del croato, però, era André Onana a detenere i riflettori puntati addosso soprattutto per essere diventato uno dei pilastri fondamentali della rosa di Simone Inzaghi nella passata stagione. Al suo seguito si sono piazzati numerosi club internazionali, specie di Premier League.

Il Chelsea, in particolare, aveva fatto la voce grossa presentando al cospetto di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio l’intenzione di palesarsi ufficialmente sul mercato con un’offerta di riguardo al fine di inserirlo nei dettami tattici di Mauricio Pochettino in sostituzione di Edouard Mendy.

Sebbene non ci sia stato nulla di concreto, per via della voglia da parte dell’Inter di non cedere un calciatore tanto importante a meno di una proposta monetaria di grande valore, le voci continuano a correre veloci.

Calciomercato, scambio secco con Lukaku: “Non dovrebbe accadere”

Tanto già che l’Inter è ancora in dialogo con i rappresentanti londinesi per definire la delicatissima situazione di mercato che investe ancora oggi Romelu Lukaku. Pertanto, nella curiosità generale, si è ipotizzato allo scambio secco dei cartellini tra i due giocatori.

A tal proposito è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘: “Non è uno scambio che attuerei. L’Inter ha compiuto una grande operazione vendendo Lukaku al Chelsea, mentre Onana non è un giocatore che farei partire a meno di una grossa offerta. Questa non è ancora arrivata. Per il tecnico rappresenta un elemento importante e l’eventuale sostituto dovrebbe essere educato a un certo tipo di calcio. Non sarà una situazione semplice da gestire“.