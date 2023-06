Stavolta è il Milan a battere l’Inter: mercoledì la firma

Nel giorno dell’arrivo di Thuram all’Inter, il Milan riesce a battere la concorrenza dei cugini e a strappar loro un obiettivo di mercato

Luka Romero a breve diventerà un nuovo giocatore del Milan. Orami si può parlare, grossomodo, di un affare ufficiale, o quasi. Perché formalmente il giovane argentino appartiene ancora alla Lazio. Il primo luglio, Luka si svincolerà dal club biancoceleste e potrà trasferirsi, a tutti gli effetti, cioe ufficialmente, a parametro zero, al Milan. Anche l’Inter seguiva il fantasista. Ma i rossoneri sono riusciti a trovare l’intesa definitiva con il ragazzo e il suo procuratore.

Quindi, almeno in questo caso, è il Milan a battere l’Inter sul mercato. Per entrambe le milanesi prendere il giovane argentino significava assoldare con una spesa minima un jolly offensivo ancora giovanissimo e di gran talento. Per Pioli l’argentino rimpolperà la schiera degli esterni. Sarà dunque un’utile alternativa, per ambo le fasce.

Secondo quanto riporta Libero, Romero firmerà con il Milan un contratto quinquennale da circa 500 mila euro annui. In questo modo la società rossonera abbasserà il monte ingaggi e potrà contare su un giocatore interessante soprattutto in prospettiva. Resta da capire quanti soldi andranno all’agente del calciatore per le commissioni. Pare infatti che Ausilio abbia mollato la presa sul ragazzo quandi Fali Ramadani, il suo procuratore, lo ha avvertito di pretendere 3,5 milioni di commissioni.

Anche il rinnovo con la Lazio è saltato per via delle commissioni un po’ troppo alte richieste dal procuratore. Ramadani, a modo suo, si sta trasformando in un vero protagonista del calciomercato.

Il procuratore di Romero sta facendo parlare di sé soprattutto rispetto alla situazione alla Juve del suo altro assistito Federico Chiesa. Il calciatore, rientrato dopo un lungo infortunio, è seguito dalla Premier League. E Ramadani avrebbe già parlato con Liverpool, Newcastle e Aston Villa. Intanto alla Juve hanno provato a proporgli un rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Tutto sarebbe stato però frenato dalla richiesta di 8 milioni di commissioni avanzata dal procuratore del calciatore.

L’agente ha negato, parlando di calunnie rivolte al suo lavoro. Intanto è un fatto che Lotito prima e Ausilio poi abbiano mollato Romero spaventati proprio dalle pretese extra del suo procuratore.

In ogni caso, commissione alta o bassa, il Milan sembra essersi sbloccato sul mercato: nella giornata di domani i rossoneri incontreranno Fali Ramadani per arrivare a un accordo definitivo. L’obiettivo è regalare a Stefano Pioli un giovane e promettente rinforzo offensivo. Per centrocampo ci sono nel mirino anche Musah del Valencia e Reijnders dell’Az Alkmaar. E in attacco, dopo il fallimento del colpo Thuram, piace Scamacca.

Sembra poi vicinissimo Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea. Costerà 16 milioni di euro di base fissa più 4 milioni di bonus legati agli obiettivi di squadra. Poi, sempre dai Blues, è previsto l’arrivo dell’attaccante esterno Christian Pulisic.

Per l’Inter il mancato acquisto di Romero non è un dramma. Inzaghi vuole dare maggior spazio a Valentin Carboni, il giovane argentino che ha ottimamente figurato al Mondiale Under-20. Presto il ragazzo firmerà il suo primo contratto da professionista con l’Inter.

Nel frattempo, il fratello Franco rimarrà probabilmente un’altra stagione al Monza. L’Inter potrebbe anche usarlo come contropartita per arrivare all’esterno sinostro Carlos Augusto.