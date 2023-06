Uno ‘scambio’ pazzesco: niente Inter, Lukaku alla Juve

Pochi giorni fa è stato accostato al Milan, e non è finita qui: ora c’è anche chi parla di un possibile scambio che porterebbe Romelu Lukaku alla Juve

Un inaspettato scambio tra Juventus e Chelsea. Ecco l’incredibile e rumorosa suggestione evocata dal Telegraph in Inghilterra. Una notizia che riguarda il futuro dei due attaccanti che hanno finora deluso i rispettivi club proprietari. Da una parte Romelu Lukaku, che il Chelsea non vede l’ora di cedere, per obliare uno degli acquisti più costosi e fallimentari della sua storia. E dall’altra Dusan Vlahovic, il giovane serbo che un anno e mezzo fa i bianconeri hanno pagato a peso d’oro dalla Fiorentina, aspettandosi goal a raffica e personalità e ottenendo invece poche reti e tante prestazioni opache.

Il sottotesto della suggestione di mercato enunciata oltremanica riguarda soprattutto il futuro sempre più nebuloso di Lukaku. L’attaccante di proprietà del Chelsea vorrebbe continuare all’Inter, ma il suo club vuole cederlo, per guadagnarci. O meglio: per limitare le perdite finora subite. Big Rom, è evidente, non rientra più nei piani dei Blues. L’Inter è ancora interesata a prenderlo, ma al momento non ha armi a disposizione per combattere e riportarlo a Milano. Il problema aggiuntivo è che non è l’unica società italiana a volerlo in squadra.

Stando alle ultime indiscrezioni di matrice britannica, il belga interesserebbe anche a Milan e Juventus. E la Juve, addirittura, per prendere Lukaku, potrebbe lasciarsi suggestionare dalla possibilità di uno scambio con il Chelsea, che è interessato invece a Vlahovic.

Lukaku e soldi alla Juve e Vlahovic al Chelsea. È abbastanza spiazzate, ma in Inghilterra, questa clamorosa voce ha trovato eco e apprezzamento. Ma è davvero possibile uno scambio del genere tra le due società? Insomma, quanto credito dare a quanto scritto dal Telegraph riguardo al futuro dei due immalinconiti attaccanti?

Lukaku alla Juve attraverso uno scambio: la suggestione inglese

Il Chelsea sta cercando di vendere i tanti giocatori in esubero. Negli ultimi giorni ha lavorato bene, piazzandonr diversi tra Arabia Saudita e Premier. Kante e Koulibaly hanno trovato casa e contratti faraonici nella Saudi Pro League. Havertz sembra prossimo al trasferimento all’Arsenal. E ora i Blues vogliono concentrarsi per risolvere la questione più spinosa: il futuro di Romelu Lukaku.

Com’è noto, Big Rom ha rifiutato decine di milioni dall’Arabia confermando la sua volontà di restare all’Inter. Marotta e Ausilio stanno provando a rinnovare il prestito, ma al Chelsea non vogliono neanche sentirne parlare. In Inghilterra, sono convinti che il Chelsea riuscirà a piazzare il belga, magari proprio in Italia. Per Telegraph potrebbe anche avere senso parlare di un affare con la Juventus per arrivare a Vlahovic.

Il giornale britannico parla di un’operazione che recherebbe benifici a entrambe le squadre. Il Chelsea si sbarazzerebbe del belga e prenderebbe un centravanti più giovane e adatto al gioco di Pochettino. La Juve avrebbe un attaccante che ha già dimostrato la sua forza in Serie A e graditissimo ad Allegri.

In verità la Juventus vuol cedere Vlahovic nella speranza di poter incassare una cifra superiore agli 80 milioni. La società ha bisogno di entrate per finanziare il mercato. E il sacrificio del serbo sarebbe avallato solo di fronte a un incasso soddisfacente. Inoltre Lukaku non sembrerebbe affatto interessato alla destinazione. Primo, perché sarebbe un tradimento all’Inter. Secondo, perché gli toccherebbe giocare in una squadra esclusa dalla Champions. Terzo: i tifosi juventini lo hanno offeso con cori razzisti in Coppa Italia, e la società bianconera non si è mai esposta davvero per chiedere scusa.

Il Chelsea non vuole cedere il belga in prestito

I nerazzurri potrebbero convincere ancora i Blues cambiando formula. Con la cessione di Onana, Marotta potrebbe tornare alla carica per riportare Lukaku a Milano tramite un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. Già sono previsti ulteriori colloqui per questa settimana. Gli interisti credono che sarebbe nell’interesse di tutti trovare una soluzione rapida.

I Blues puntano però alla cessione definitiva. I nerazzurri prepareranno una nuova proposta, sperando di ammorbidire gli interlocutori, mentre Big Rom, disposto a ridursi l’ingaggio, continuerà a ribadire le proprie intenzioni.

Ma si avvicina il primo luglio, giorno in cui il belga tornerà al Chelsea dopo la fine del prestito con l’Inter. L’idea di prestito con obbligo di riscatto sui 30 milioni spaventa soprattutto Zhang.