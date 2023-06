No all’Arabia, firma con l’Inter: “Ufficiale in settimana”

Lukaku non è il solo ad aver detto no ai milioni dell’Arabia: c’è anche un altro tesserato, pronto alla firma di rinnovo, che ha rifiutato la corte dei sauditi

Mentre Marcelo Brozovic continua a tenere i dirigenti nerazzurri in sospeso, dopo il primo rifiuto all’offerta di contratto dei sauditi, si scopre che dall’Arabia sono arrivate offerte anche per altri giocatori dell’Inter. E non è il caso solo di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko (poi trasferitosi in Turchia). Come vi abbiamo già raccontato tempo fa, anche Stefan de Vrij ha valutato nelle scorse settimane una ricchissima offerta di contratto dalla Saudi League.

L’olandese ha però voler rispondere con un convinto no alle lusinghe giunte dall’Arabia, e ora è davvero pronto alla firma di rinnovo con l’Inter. In settimana è previsto l’annuncio ufficiale del prolungamento. L’ultima settimana di giugno sarà dunque abbastanza animata in viale della Liberazione per Marotta e gli altri dirigenti. C’è infatti in programma la presentazione ufficiale del nuovo acquisto Marcus Thuram, e poi bisognerà annunciare i rinnovi. Tra tutti i giocatori in scadenza, solo in due sono certi dell’addio: Dalbert, Gagliardini… Altri, come Handanovic, Cordaz e D’Ambrosio, sono ancora in bilico. E poi c’è chi ha deciso in extremis di rinnovare.

È il caso di de Vrij, che entro la fine di questa settimana apporrà la sua firma sul contratto di rinnovo, un biennale, dopo le indiscrezioni giunte dall’Arabia Saudita e dalla Spagna e un po’ di mesi di generale incertezza.

No all’Arabia e rinnovo in settimana: de Vrij si riprende l’Inter

Se il calciomercato sembra dominato dai soldi dell’Arabia Saudita, è anche perché molti calciatori importanti preferiscono realizzarsi attraverso gli ingaggi da sceicchi mettendo da parte le pure velleità calcistiche. Chi vuole sentirsi ancora in gioco, e confrontarsi con sfide sportivamente valide, alla fine, ha sempre il coraggio di rifiutare le proposte indecenti.

Lo ha fatto Lukaku. E poi lo ha fatto anche Brozovic, rifiutando la prima offerta saudita da 10 milioni a stagione per tre anni. Il croato ha fatto sapere che tratterà solo nel caso di una peoposta biennale da 30 milioni a stagione. Oggi ci sarà un incontro in Croazia fra Brozovic e gli agenti di mercato sauditi, e capiremo fino a che punto il calcio arabo è disposto a spingersi per depredare i valori tecnici dei talenti europei.

l’Inter, intanto, sta provando a chiudere i suoi colpi in uscita per progettare le nuove entrate. Dopo la firma a zero di Marcus Thuram, che si legherà ai nerazzurri fino al 2028, dovrebbe arrivare anche l’ingaggio di Azpilicueta. Un difensore che Inzaghi userà come braccetto destro. Al centro è stato confermato Acerbi. E con lui ci sarà anche de Vrij.

Pastorello svela i progetti di de Vrij

L’olandese è stato corteggiato dalla Liga, dalla Premier, dall’MSL e dalla Saudi League. Ma ha scelto di continuare a Milano. Come vorrebbe fare anche Romelu Lukaku, che è un altro campione ancoea nel mirino degli arabi. In attesa di capire se Marcelo Brozovic giocherà nell’Al-Nassr con Cristiano Ronaldo, l’Inter può per ora smettere di preoccuparsi per il destino di de Vrij, col quale è stato trovato l’accordo per il rinnovo per altri due anni con opzione.

Aconfermare tutto è intervenuto anche Pastorello, l’agente del difensore dell’olandese: “De Vrij rinnoverà il contratto con l’Inter. Ci siamo incontrati con la dirigenza nerazzurra e abbiamo chiuso l’accordo. Ci rivedremo questa settimana per il passo ufficiale”, ha detto a Sports Digitale.

Pastorello ha anche confermato che nelle settimane scorse anche per de Vrij erano arrivate delle offerte arabe. Ma alla fine il difensore ha scelto di continuare in Serie A: sarà ancora un nerazzurro.