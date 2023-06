Svolta Inter: super accordo, chiusura entro il ritiro

L’Inter continua a trattare con altre due aziende per chiudere un accordo prima dell’inizio del ritiro estivo della squadra

Dopo la fregatura subita da DigitalBits, l’Inter procede con i piedi di piombo e chiedendo sempre le giuste garanzie. Ma qualcosa si sta muovendo… Si parla appunto di un nuovo accordo possibile prima dell’inizio del ritiro. Le cose sembrano già a buon punto con la Nike, mentre tutto è ancora abbastanza nebuloso riguardo al main-sponsor. Ciò che si sa è che Qatar Airways si è defilata. L’accordo che sembrava prossimo è sfumato. Ma l’Inter sta ancora trattando con altre due aziende.

Dopo la conclusione non produttiva della trattativa con Qatar Airways, i dirigenti nerazzurri stanno per chiudere le negoziazioni con altre due grosse società. Lo ha spiegato chiaramente Antonello. “Sullo sponsor stiamo lavorando. Negoziano con degli interlocutori, ma il nome definitivo a oggi non è ancora possibile farlo. Ma ci auguriamo di poterlo avere per la partenza della nuova stagione“.

Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello sembra abbastanza sereno in merito alla questione legata al futuro main sponsor nerazzurro. Non è però possibile immaginare cosa succederà nei prossimi giorni. Di certo la pista Qatar Airways non è più quella privilegiata. E per questo l’Inter continua a trattare con altre due aziende. Si parla di fase concretamente avanzata delle negoziazioni. E si spera che l’accordo con il nuovo main sponsor nerazzurro possa arrivare in tempo per il ritiro.

Accordo prima dell’inizio del ritiro: ecco chi succederà a DigitalBits

L’Inter potrebbe anche riproporre sulla maglia la montagna della Paramount, anche se non ha portato troppa fortuna in finale di Champions League. Si continua poi a parlare con la Turkish Airlines. Infine si vocifera dibuna terza pista. Anche se in quest’ultimo caso i dialoghi sarebbero in una fase meno avanzata. Lo sponsor successore di DigitalBits dovrà garantire solidità e serietà. Qualcosa che la società inadempiente a causa della crisi del settore delle criptovalute non è mai riuscita a essere.

Zhang non vuole rivivere il dramma dello scorso anno. Ma, il presidente cinese, proverà comunque a recuperare il possibile da DigitalBits, che probabilmente comparirà come secondo sponsor sul retro della casacca nerazzurra da agosto in avanti, quindi al posto di Lenovo.

I nomi accostati all’Inter come sponsor negli ultimi mesi sono stati parecchi. E sono tutti ancora in gioco. C’è chi scommette su Binance e chi su Hisense. C’è poi qualcuno che immagina una promozione del marchio LeoVegas. Il nome piu caldo, in generale, è sempre quello della Turkish Airlines, soprattutto dopo la fine della contrattazione con Qatar Aiways.

Fino a un paio di settimane fa la compagnia aerea di Doha sembrava in pole position per una conclusione positiva dell’accordo di sponsorizzazione. Ma qualcosa non è andato. Una delegazione della Qatar Airways era stata nella sede nerazzurra per approfondire il dossier dell’accordo. Sembrava procedesse tutto liscio.

Poi, d’improvviso, i contatti si sono arenati. Pare a causa di tempistiche non coincidenti. L’Inter aveva bisogno di risposte in tempi veloci. L’idea è quella di presentare ufficialmente entro luglio la nuova maglietta prodotta dalla Nike.

I dirigenti nerazzurri vorrebbero chiudere le contrattazioni entro una settimana, massimo due. Ma Antonello è ottimista. Una delle due trattative in fase avanzata andrà in porto… E così l’Inter avrà il suo nuovo sponsor. Una finalista di Champions ha attrattiva, e non può rimanere a lungo scoperta.