D’Ambrosio e la proposta dell’entourage: la risposta dell’Inter

Colpo di scena sulla trattativa per la riconferma del difensore centrale dell’Inter in scadenza di contratto, ecco cosa ha deciso la società a seguito della proposta ufficiale

L’addio di Milan Skriniar verso le sponde parigine del PSG è stato soltanto il precursore di una serie di altre operazioni che la dirigenza nerazzurra ha messo in conto per questa sessione estiva di mercato. Anche e soprattutto in difesa, uno dei punti forti dell’Inter degli ultimi anni.

Senza il centrale slovacco, la famosa linea a tre di Simone Inzaghi si rompe definitivamente ma negli ultimi mesi tale rottura s’era già vista sul campo a seguito del suo infortunio e della scelta da parte del tecnico nerazzurro di non concedergli più la stessa fiducia.

Fortuna che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio abbiano recepito giusto in tempo le intenzioni del calciatore e si siano adoperati con largo anticipo per blindare le certezze di Alessandro Bastoni e costruire una serie di garanzie sul futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Quindi il duplice arrivo di Cesar Azpilicueta e Yann Aurel Bisseck aprono le porte ad una nuova era per il reparto difensivo, lasciando dietro di sé anche Danilo D’Ambrosio.

Ultimo della vecchia retroguardia, il centrale italiano è in scadenza di contratto e questo non verrà rinnovato di comune accordo tra la dirigenza nerazzurra e lo staff tecnico. Grande dispiacere per il calciatore che, al contrario, ha sperato fino all’ultimo apertura nei suoi confronti. Stando agli ultimi aggiornamenti, l’entourage del calciatore aveva espressamente formulato una richiesta di rinnovo sulla base di un biennale a cifre contenute. L’Inter, però, guarda soprattutto al futuro.

D’Ambrosio ai saluti, ecco la lettera d’addio

Per questo motivo il calciatore ha voluto lanciare un ultimo saluto all’ambiente nerazzurro che per anni è stato la sua casa. “Avrei voluto terminare qui la mia carriera, con indosso la maglia della squadra che tifo da sempre, ma ciò non sarà possibile. Un peccato – scrive D’Ambrosio – perché per me l’Inter è sinonimo di famiglia“.

“Proprio come quella che io e mia moglie abbiamo scelto di creare qui, come quella composta da tutti i membri dell’Inter con cui giorno dopo giorno abbiamo lavorato per portare il club sempre più in alto. Amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà hanno caratterizzato questo mio viaggio“, ha poi aggiunto il calciatore lasciando trasparire palpabile emozione.

“Grazie a voi che mi avete aiutato a crescere e mi avete reso un uomo migliore. Milano siamo noi. Lo racconterò a mio figlio quando un giorno lo porterò allo stadio“, si legge nelle battute finali.