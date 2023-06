Vertice nella prossima settimana: affare Real-Inter da 80 milioni

Nuova trafila di contatti con i ‘Blancos’ di Carlo Ancelotti per discutere dell’eventuale colpo in attacco in sostituzione di Karim Benzema

I risultati sul campo non hanno premiato gli sforzi, ma il Real Madrid non vuole demordere. Anzi, ha voglia di ripartire con la massima convinzione possibile per riprendersi non soltanto la tanto desiderata Champions League poi vinta dal City ma anche il campionato de La Liga sbancato dal Barcellona di Xavi.

Per accrescere il range di possibilità e migliorare la qualità in organico, però, Carlo Ancelotti non può affidarsi soltanto sulle validissime ricoferme a disposizione. Piuttosto c’è da scogliere la riserva sull’erede del buon Karim Benzema che proprio in queste settimane ha comunicato in via ufficiale il suo addio alla formazione di Florentino Perez per raggiungere il campionato esotico di Saudi Pro League a cifre esorbitanti.

Oggi il Real vuole tingersi di nuovi colori che rappresentano soltanto la facciata della ‘camiceta blanca’. E uno di questi potrebbe essere proprio il centravanti nerazzurro Lautaro Martinez, riaccostato alla causa madridista dai colleghi di ‘Sport’.

Stando alle informazioni riportate, non sarebbero cessati i contatti tra le parti per discutere delle condizioni di cessione del centravanti argentino simbolo dell’Inter rinata e finalista di Champions. A quanto pare, il calciatore sarebbe la terza opzione in lista visto che sono definitivamente sfumate le opzioni Kane e Havertz. L’affare, però, per quanto remunerativo possa sembrare sulla carta intorno agli 80 milioni di euro, dovrà andare incontro ad alcune sostanziali difficoltà che potrebbero dunque lasciare a secco il club spagnolo.

Calciomercato, Real ancora su Lautaro: affare difficilissimo

Anzitutto, l’Inter ha dapprima da concludere le cessioni di Marcelo Brozovic e di André Onana, prima di definire la posizione di Romelu Lukaku che con sicurezza non resterà a Londra per volontà condivise.

Già con queste operazioni l’Inter potrebbe fare tesoretto e dire addio ad altre eventuali uscite, blindando il proprio centravanti. Come se non bastasse, Lautaro ha dalla sua la piena stima del tecnico e il profondo amore da parte dei suoi tifosi che mai vorrebbero vederlo andar via.

Il simbolo della rivalsa nerazzurra avrebbe le ore contate, perché un nuovo briefing potrebbe saltare fuori la prossima settimana. Al termine dello stesso però si prevede soltanto una risposta: bocciatura totale ad ogni proposta. Lautaro è parte dell’Inter.