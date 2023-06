Via libera dell’Inter: 100 milioni per prendersi Lautaro

Chi paga 100 milioni può prendersi Lautaro Martinez: lo strano intreccio Inter-Real-Chelsea che infiamma il calciomercato

L’Inter trema, ma fino a un certo punto: il club sapeva che quest’estate sarebbe arrivata qualche proposta indecente per Lautaro da parte dei top-club europei. C’entra Kylian Mbappé, inseguito dal Real Madrid e bloccato per almeno un altro anno a Parigi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i Blancos avrebbero già contattato i dirigenti nerazzurri per chiedere il prezzo di Lautaro.

Ancelotti punta sull’argentino per sostituire Karim Benzema. Il primo obiettivo del Real, ovviamente, sarebbe un altro. Parliamo di Kylian Mbappé, stella francese del Paris Saint-Germain, che i parigini, a quanto pare, proveranno a trattenere anche con le cattive.

Senza poter arrivare a Mbappé, il Real Madrid ha dunque in progetto di corteggiare Lautaro, ma non a qualunque cifra. Il contatto fra i club sarebbe dunque servito proprio a porre dei limiti. Marotta avrebbe pronunciato una cifra superiore ai 100 milioni, che il Real, a quanto pare, almeno al momento, non è disposto a pagare per Lautaro. Per adesso Perez continuerà a trattare Mbappé. Poi, in caso di insoddisfacente risultato, potrebbe subito tornare con più convinzione sul Toro.

100 milioni per Lautaro: il limite del Real Madrid

Nessuno è davvero incedibile. Zhang crede che di fronte alla giusta cifra si debba sempre trattare. Anche Bastoni, Barella e Lautaro sono potenzialmente sul mercato. Il punto è che l’attaccante argentino non sembra sulla stessa linea d’onda: vuole continuare a giocare in nerazzurro. A Milano sta benissimo. Con la moglie Agustina, che aspetta un altro figlio, ha persino aperto delle attività commerciali in città. Ma certe offerte arrivano una volta sola nella vita. Quindi anche il centravanti di Bahia Blanca, secondo gli spagnoli, potrebbe lasciarsi affascinare dalla prospettiva di giocare per il Real Madrid.

E non è finita qui. Oltre al Real, si è fatto avanti anche un club di Premier. In Inghilterra scrivono che il Chelsea vorrebbe ora fare sul serio per prendere Lautaro. I Blues potrebbero presentare un’offerta da 65 milioni.

Che Pochettino apprezzasse il Toro era cosa nota, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un’offerta concreta del Chelsea, proprio in questo momento, per Lautaro Martinez. Ben Jacobs della CBS racconta tuttavia che la squadra inglese avrebbe messo da tempo gli occhi su Lautaro e che sarebbe ora disposta a mettere sul piatto ben 60 milioni di sterline, l’equivalente di 65 milioni di euro.

A una cifra del genere, l’Inter non è comunque disposta a trattare. Il Toro è valutato molto di più. Ed è uno dei simboli della squadra, fondamentale a livello morale, tecnico e anche tattico per il sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Intreccio Real-Chelsea: il caso Mbappé pome Lautaro Martinez in evidenza

Più temibile è il possibile affondo del Real. Dunque gli interisti affezionati al Toro devono sperare che Mbappè, alla fine, si trasferisca in Spagna prima del previsto, e cioè dell’estate 2024 quando Perez potrebbe ingaggiarlo a costo zero.

ElGoldigital.com scrive che il Real Madrid pone idealmente Lautaro in testa alla propria lista dei desiderata, visto che Havertz va verso l’Arsenal e Kane è da tempo nel mirino del Bayern Monaco. Ma davvero il Real ha a disposizione più di 100 milioni per prendere Lautaro? Potenzialmente sì: è un colpo possibile.

Meno credibile è l’assalto da parte dei Blues, che dopo aver fatto spese folli nelle ultime due sessioni, ora devono preoccuparsi soprattutto di vendere, per non finire sotto inchiesta non solo da parte della FIFA ma anche da parte della più temibile federazione britannica.

E qui entra in gioco la proprietà nerazzurra. Cedere in questo momento Lautaro significherebbe spogliare l’Inter della sua anima. Zhang ha già attentato allo spirito interista trattando con gli arabi la cessione di Brozovic. Mettere in vendita anche il Toro significherebbe che ha deciso di trattare l’Inter come una scrofa, da cui ricavare insaccati, lardo e frattaglie da esporre sul banco.