Visite mediche e accordo, tutto fatto: definita la cessione

Il terzino è pronto a lasciare l’Inter a seguito del rinnovo di contratto, ora per lui si aprono le porte del professionismo all’estero con la promessa di ritornare ancor più forte di prima

Prima o poi sarebbe dovuto arrivare il suo momento. Come i tanti promettenti predecessori che lo avevano anticipato nelle passate stagioni, anche Mattia Zanotti è pronto a scrivere la storia del club nerazzurro con la speranza di poter dare sempre il massimo per questi colori.

Il giovane terzino destro, reduce dall’ennesima grande annata tra le file della formazione Primavera di Cristian Chivu, ha finalmente detto addio al calcio giovanile per affacciarsi per la prima volta nella sua carriera al mondo del professionismo.

Anzitutto sancendo con l’Inter un nuovo accordo di rinnovo di contratto, improntato per l’appunto sulla regolamentazione dei ‘maturi’. Poi, come raccontato anche da ‘calciomercato.it‘ nel commento al suo arrivo nella sede di Viale della Liberazione, promettendo le sue prestazioni sportive ad un club internazionale che sarebbe in ottimi rapporti con l’Inter in virtù del fatto che un profilo simile possa portare benefici alla squadra ma anche crescere sotto ogni aspetto professionale.

Calciomercato, Zanotti tra rinnovo e prestito: tutto pronto

Zanotti sarebbe infatti ormai prossimo alla firma del passaggio a titolo temporaneo al San Gallo, club militante nella massima serie svizzera. Nonostante il calciatore abbia smentito in prima battuta l’esito della trattativa, è nel suo interesse tornare a tavolo con la dirigenza nerazzurra per capire le condizioni dell’eventuale passaggio in terra elvetica.

Il mercato è praticamente appena stato lanciato e dunque le porte per i club spalancate al fine di piazzare i giusti colpi di mercato. Per Zanotti questa è l’occasione giusta per farsi valere. E poi tornare ancora una volta a Milano con un bagaglio d’esperienze tali da far ricredere anche lo stesso Simone Inzaghi che, negli ultimi mesi, aveva lanciato occhiate d’apprezzamento non indifferenti nei suoi confronti.